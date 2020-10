Âgé de 21 ans, et monté sur le podium ERC1 Junior du Barum Czech Rally Zlín la saison dernière avec en prime une belle sixième place au général, Wagner est engagé pour le rendez-vous de Nyíregyháza sur une Fabia Rally2 Evo engagée par l’équipe Hungarian Eurosol.

“ C’est fabuleux d’être de retour en ERC” , dit Wagner, promu depuis le Championnat FIA ERC3 Junior. “Après l’annulation du Barum Rally, j’ai travaillé dur pour disputer un autre rendez-vous de l’ERC en 2020. Il semble que la Hongrie réunira le plateau le plus relevé de l’année avec plein de Rally2 engagées. Comme je ne connais ce rallye que par la couverture en direct de l’année dernière, renouveler notre sixième place du Barum pourrait être difficile. Mais, comme toujours, nous ferons de notre mieux.”

En dépit d’une expérience limitée en Rally2 au niveau international, Wagner peut se targuer d’un beau palmarès sur des voitures de ce type dans divers rendez-vous nationaux. En 15 départs, il a signé neuf victoires au général. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, ses sorties en compétition ont été limitées à cinq – en Autriche, Croatie, République tchèque et Italie.

“Nous manquons un peu de roulage mais Gerry [Winter, son copilote] et moi nous sentons bien préparés avec notre Škoda Fabia Rally 2 Evo d’Eurosol équipée de Pirelli”, ajoute Wagner. “Mon principal objectif pour la Hongrie est bien sûr de donner à mon équipe, qui est hongroise, un bon résultat sur son sol, car elle travaille et réussit toujours bien. Et puis, il sera intéressant de voir où nous nous trouvons par rapport aux autres Juniors ERC, même si nous ne sommes pas engagés en ERC Junior du fait de notre budget limité.”