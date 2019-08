Wagner veut poursuivre l’aventure en ERC1 Junior

Simon Wagner travaille déjà dur pour revenir dans le Championnat FIA ERC1 Junior en 2020, après un podium pour ses débuts dans la catégorie des espoirs disposant d'une R5.

L'Autrichien s'est classé troisième au Barum Czech Rally Zlín, dimanche, ayant réussi son passage de l'ERC3 Junior à l'ERC1 Junior avec la manière.

S'étant battu contre les effets néfastes d'une gastro, samedi, sur le rendez-vous peut-être le plus difficile de la saison, Wagner a signé plusieurs bons temps en spéciale sur la route d'une sixième place au général avec son copilote Gerald Winter.

“Je suis plus que content de finir car la journée d'hier a été très difficile et épuisante, sans avoir beaucoup dormi [en raison de la gastro]”, a dit celui qui pilotait une ŠKODA Fabia R5 de l'équipe Hungarian Eurosoil. “Nous avons fait beaucoup de kilomètres, c'est le plus important.”

“Le but principal le premier jour était d'avoir une meilleure position de départ le dimanche. Après la spéciale en ville, nous étions quatrièmes et le plan était d'être dans le top 10 samedi soir. Nous l'avons été mais nous savions que ce serait difficile car il y avait beaucoup des autres gars qui avaient déjà fait le Barum avec une R5.”

“Grâce à l'équipe, la voiture a été brillante tout le week-end. Merci à tous les sponsors et à tous ceux qui ont rendu cela possible, c'est fabuleux. Maintenant, je vais travailler sur le budget pour revenir l'année prochaine.”

