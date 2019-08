Wagner vise plus haut après une super spéciale impressionnante en ERC1 Junior

Le jeune espoir pilotant une R5 Simon Wagner a brillé dans la super spéciale nocturne du Barum Czech Rally Zlín, vendredi, signant le quatrième temps pour sa première apparition sur une quatre roues motrices en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Malgré son inexpérience des voitures de type R5 au niveau international, Wagner a été instantanément rapide et sent maintenant pouvoir viser plus haut que précédemment.

“Avant le rallye, je me disais que le top 10 serait un rêve mais après la première spéciale d'hier, bien sûr, ça pourrait être mieux”, dit l'Autrichien.

“Vous savez, le Barum est très difficile mais bien sûr, ce serait un rêve de continuer ainsi.”

Le rythme de Wagner a été encore plus impressionnant quand on se souvient qu'il avait manqué les les deux séances d'essais libres en raison d'un frein à main défectueux.

Une rapide réparation effectuée par l'équipe Rallytechnology lui a permis de prendre part à la Spéciale de Qualification, après laquelle Wagner ne tarissait pas d'éloges sur sa nouvelle voiture.

“ŠKODA a construit une auto géniale avec cette Fabia R5 Evo, alors on va essayer de s'améliorer et d'être plus rapides à chaque spéciale.”

Wagner attaque la journée de samedi à la deuxième place de l'ERC1 Junior en plus de la quatrième au général, à 3''3 du champion en titre de la catégorie, Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies).

