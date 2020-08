West (lund) se dirige vers l’est en ERC

-

Adam Westlund a pris la direction de l'est, depuis sa Suède natale, cette semaine pour affronter un rendez-vous qu'il connaît mieux que la plupart de ses rivaux du Championnat FIA ERC3 Junior.

Le jeune pilote a passé deux saisons à courir en Lettonie et il compte trois départs à son actif au Rallye de Liepāja.

“C'est un rallye plus comme ce à quoi je suis habitué [comparé au Rally di Roma Capitale], car j'ai couru deux saisons dans le championnat de Lettonie et les routes sont plus proches de ce sur quoi je me sens à l'aise”, dit-il.

Westlund retrouve la compétition régulière en 2020 après son énorme accident dans un rallye en Suède au mois d'août dernier, dans lequel il s'était fracturé la nuque et le dos.

“Pour moi, sur ce rallye, il s'agit avant tout de retrouver ma vitesse d'avant l'accident, et je veux faire quelques bons chronos avant la fin du rallye”, poursuit-il. “J'apprécie vraiment ces routes rapides, fluides, et je suis très impatient que ça commence.”

“Voilà un an que je n'ai pas fait de rallye sur terre, et c'était le rallye où je me suis crashé, alors je vais être un peu prudent, essayer de progresser et de signer quelques bons temps d'ici dimanche après-midi.”

