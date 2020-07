Westlund de retour en ERC3 Junior après de sérieuses blessures

-

Adam Westlund retrouve le Championnat FIA ERC3 Junior cette semaine en Italie, 11 mois après s'être fracturé le dos et la nuque dans un accident lors d'un rallye en Suède.

Westlund, désomais âgé de 19 ans, avait terminé sur le podium de l'ERC3 Junior pour ses débuts au 76e Rallye PZM de Pologne en juin 2019. Son accident était survenu au rallye Kolsvarundan, dans son pays natal, 48 jours plus tard.

“Je m'étais arrêté cinq mois et un jour quand j'ai repris le volant, et je suis maitenant pleinement remis, sans douleur”, dit Westlund. “Concernant l'accident, je ne me souviens de rien, donc ça n'a pas été un problème. [Depuis l'accident], quand la route devient très, très rapide, on y réfléchit à deux fois avant d'entrer dans un virage. Mais le temps passant, ça va mieux.”

“Je ne suis pas sûr de savoir où en est mon rythme, je pense avoir besoin de le reconstruire un peu plus. Mais ça vient avec l'expérience et ce ne sera que mon quatrième rallye avec la Fiesta : j'en ai fait un en Suède, un en Norvège et un autre plus petit en Suède – mais tous sur la neige, je n'ai pas encore roulé sur asphalte.”

Excité par le défi du Rally di Roma Capitale

“C'est un défi mais ça va être sympa”, dit Westlund de ses débuts au Rally di Roma Capitale. “Voilà presque deux ans que je n'ai pas roulé sur asphalte, il va donc falloir un peu de temps pour revenir dans le bon rythme. Sur ce rallye, tout est une question d'expérience et d'apprendre autant que possible, de trouver autant de vitesse que possible. On ne peut attendre de meilleur résultat. Certaines portions sont bonnes, certaines demanderont plus d'énergie. Mais ce sera un très bon rallye pour apprendre beaucoup car il est constitué de différentes choses.”

Arhusiander désormais dans le baquet de droite

Après avoir couru avec l'expérimenté copilote Joakim Sjöberg en 2019, Westlund s'est associé à David Arhusiander pour 2020. Celui-ci accompagnait Elias Lundberg dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli la saison dernière et il a par conséquent une expérience du Rally di Roma Capitale.

Le conseil d'Åhlin : tous les chemins mènent à Rome

Si Westlund considère que le Rally di Roma Capitale ne sera pas un one-off cette saison en ERC, il explique qu'une conversation avec un de ses compatriotes lui-même ancien pilote ERC1 Junior, Fredrik Åhlin, l'a convaincu que faire le déplacement en Italie était une bonne idée. “Tout d'abord, j'aime l'ERC, pour le très bon côté médiatique et tout le reste. Ensuite, nous avons le budget pour Rome dont Fredrik Åhlin m'a dit que c'était un très bon rallye pour apprendre beaucoup.”

