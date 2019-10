Whittock, copilote : Ingram est en pleine confiance en ERC

Ross Whittock estime que Chris Ingram, dont il est le copilote, est “en pleine confiance” pour le Rally Hungary, ultime manche du FIA European Rally Championship 2019.

Ingram a 19 points d'avance dans la course au titre après un beau pilotage stratégique au Cyprus Rally le mois dernier, où il a pris la deuxième place derrière Nasser Al-Attiyah. Selon Whittock, cette performance pourrait leur donner l'avantage pour remporter le championnat avec l'équipe Toksport WRT.



Suite à la performance chypriote, Whittock a déclaré : “C'est probablement l'un de ses meilleurs rallyes de l'année, il est en pleine confiance désormais. Nous savions que le plan était de laisser Nasser et [Alexey] Lukyanuk se battre, nous voulions simplement être là pour récupérer les restes, et c'était dur de nous voir relégués si loin derrière eux. Mais au final, ça a payé, clairement. Il nous faut juste croire en nous un peu plus, croire que nous faisons ce qu'il faut.”



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre.

