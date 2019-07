James Williams s'est dit content de la vitesse qu'il a montrée pour ses débuts dans le Championnat FIA ERC3 Junior, mais “dévasté” de ne pas avoir pu la convertir en un résultat au top slors du Rally di Roma Capitale.

Williams, concurrent de pointe du championnat de Grande-Bretagne, courait pour la première fois au niveau international et avait des espoirs élevés de bon résultat avec sa Ford Fiesta R2T.

Malgré un début de rallye prometteur, le Gallois et son copilote Tom Woodburn ont vite manqué de chance, comme il l'a expliqué.

“La première spéciale a très bien commencé, tout de suite sur un bon rythme et avec de bonnes notes. Malheureusement, environ cinq kilomètres avant la fin de la spéciale, on a crevé à l'avant droit et on a dû s'arrêter pour changer la roue car piloter ainsi était impossible.”

“La spéciale 2 a bien commencé, le rythme revenant, mais de façon très inattendue, on a été envoyés sur le toit dans une épingle ouverte à droite. J'étais absolument dévasté pour l'équipe et les sponsors. On a été pris par surprise et, en un instant, on était arrêtés, à se demander ce qu'il se passait.”

“Je suis dégoûté car on sentait avoir une très bonne vitesse cette semaine et on était pas mal en mesure d'en extraire un bon résultat en spéciale. On était clairement là, on reviendra.”

The post Williams content de ses débuts en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.