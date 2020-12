En attente de confirmation officielle, Torn, copiloté par son compatriote Kauri Pannas, a remporté les deux titres ERC3 et ERC3 Junior 2020 sur une Ford Fiesta Rally4 de M-Poland engagée par Orsák Rally Sport et équipée de Pirelli.

“ C’est un accomplissement absolument remarquable pour Ken, Tauri et tout le monde chez M-Sport Poland” , a dit Woda. “Ken est revenu en championnat ERC3 cette année avec énormément de vitesse et de détermination, mais équilibrées par une maturité dont il peut être fier. Il a aussi été en mesure de s’adapter directement à sa Fiesta Rally4 pour signer des performances de pointe sur chacun des rallyes.”

“ Il y avait beaucoup d’anticipation pour savoir quelle Rally4 émergerait en tête cette saison en ERC3. Nous avons prouvé avec conviction, je pense, que la Fiesta Rally4 n’est pas seulement compétitive sur les différentes surfaces et dans les différentes conditions auxquelles nous avons fait face, elle est aussi capable de gagner.”

“ Je suis très fier des accomplissements qui sont les nôtres cette année en tant qu’équipe : gagner à Rome, un podium complet à Liepāja et une incroyable victoire en Hongrie. Je veux remercier tout le monde à Cracovie pour le dur travail abattu cette année. Ça a payé pour l’instant, alors continuons d’attaquer et d’aller de l’avant.”

“J’aimerais aussi adresser un immense merci à l’ERC, à Eurosport Events et à la FIA pour avoir organisé un championnat dans des circonstances tellement difficiles. Ce sport leur doit beaucoup et nous leur sommes très reconnaissants pour le dur travail et les efforts qu’ils ont faits afin que cette saison ait lieu.”