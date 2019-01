Yates emmène son expérience de l’ERC Junior sur la scène mondiale

Rhys Yates va utiliser l'expérience glanée sur son programme de quatre manches en Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 pour une campagne majeure au plus haut niveau de la discipline.

Yates, monté sur le podium en ERC Junior l'année dernière, courra dans la seconde division en championnat du monde cette saison, en commençant par le Rallye Monte-Carlo du 24 au 27 janvier.

“Ce sera sans aucun doute la saison la plus difficile de ma carrière, mais, en tant que pilote, je me sens prêt à prouver que j'ai ce qu'il faut pour courir à ce niveau”, dit le Britannique, qui a disputé les manches ERC aux Açores, en Italie, en République tchèque et en Lettonie la saison dernière.

Yates est un des nombreux pilotes engagés au Rallye Monte-Carlo qui ont une expérience de l'ERC. Les autres sont :

Yoann Bonato

Olivier Burri

Guillaume de Mevius

Elfyn Evans

Gus Greensmith

Takamoto Katsuta

Esapekka Lappi

Jari-Matti Latvala

Sébastien Loeb

Kris Meeke

Andreas Mikkelsen

Grégoire Munster

Thierry Neuville

Jean-Michel Raoux

Kalle Rovanperä

Stéphane Sarrazin

Teemu Suninen

Ott Tänak

Pontus Tidemand

Ole Christian Veiby

Manuel Villa

