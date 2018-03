Yates impressionne lors de ses débuts en ERC Junior

Rhys Yates s'est distingué d'entrée pour ses débuts en championnat FIA ERC Junior Under 28 avec une troisième place dans la catégorie réservée aux jeunes talents sur des voitures R5 lors du Azores Airlines Rallye la semaine dernière.

Yates effectuait sa première apparition sur l'épreuve insulaire, son premier départ aux côtés de son copilote Elliott Edmondson, et roulant également pour la première fois sur une ŠKODA Fabia R5. Rhys Yates s'est montré en forme dès le départ avec le quatrième meilleur temps en qualifications.



"C'était vraiment un bon week-end", a commenté le Britannique. "Nous avons fait quelques tête-à-queue en prenant nos marques sur la nouvelle voiture mais j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de choses à faire, et nous avons eu quelques ratés sur la dernière étape. Mais j'ai apprécié chaque minute, c'était incroyable."



"Nous avons connu un petit tête-à-queue jeudi, puis nous avons fait un autre tête-à-queue le vendredi. C'est un peu frustrant car si vous remettez ces trente secondes, nous sommes un peu plus près mais je suis heureux de notre position. Vous ne faites peut-être pas attention au vent sur un autre rallye, mais ici, ce n'est pas possible. Ici, il n'y a aucune chance."



"Le brouillard nous a donné du travail, et cela vous rend plus hésitant. Mais la voiture était absolument géniale et Elliot était excellent et c'était bien de bénéficier de son expérience de l'an passé.