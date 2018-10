Yates optimiste pour l’avenir en ERC après une énorme frayeur

Rhys Yates a montré son potentiel pour l'avenir avec une sixième place en ERC Junior Under 28 au Rally Liepāja, en dépit d'une “énorme, énorme frayeur”.

Le Britannique faisait ses début sur ce rapide rendez-vous sur terre avec une ŠKODA Fabia R5 du Kresta Racing qu'il partageait avec son copilote Elliott Edmondson.

Après le rallye, l'ancien pilote de motocross est cependant revenu sur un moment difficile : “Les spéciales sont très rapides et ce qui s'est passé [dimanche matin dans la septième spéciale] est dommage car ça a mis en l'air notre confiance. On s'est fait une grosse, grosse frayeur en allant sur le talus du côté gauche et en passant juste à côté du plus gros arbre que j'aie vu en Lettonie. On a été très chanceux de s'en sortir, [en restant] à fond, sur le cinquième rapport.”

Après avoir signé un podium pour ses débuts en ERC Junior U28 aux Açores, en mars, Yates espérait terminer la saison comme il l'avait commencée, mais cela n'a pas été le cas.

“Les spéciales étaient beaucoup plus rapides que ce à quoi je m'attendais, et on n'a pas du tout une bonne impression de la vitesse en reconnaissance”, a-t-il expliqué.“Ça s'est vu au début je pense, et ça veut dire qu'on essayait de reprendre du temps dans la seconde moitié du rallye. Globalement, je suis content et l'important est que je sache qu'il reste beaucoup à venir. J'espérais un podium en Junior ce week-end et je n'ai pas été assez rapide, mais je sais pourquoi et c'est le plus important. C'est quand on n'en a aucune idée que ça devient une souffrance.”

