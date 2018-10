Rhys Yates va faire sa seconde apparition avec l'équipe éponyme de la légede tchèque Roman Kresta en terminant sa campagne en Championnat FIA ERC Under 28 au Rally Liepāja (12-14 octobre).

Le Britannique, qui a obtenu un podium pour ses débuts en ERC Junior U28 avec CA1 Sport, a rejoint le Kresta Racing après avoir passé tardivement un accord pour le Barum Czech Rally Zlín, en août. Et il a reçu une seconde offre de l'équipe, laquelle aligne une seconde ŠKODA Fabia R5 pour Filip Mareš dans la catégorie des moins de 28 ans disposant d'une voiture de type R5.

“L'opportunité est survenue il y a deux semaines de faire ce rallye aussi avec Roman, donc ça s'est fait un peu à la dernière minute”, dit Yates.“On n'est pas en situation de jouer le championnat mais on pense que c'est un bon rendez-vous à faire pour engranger de l'expérience et apprendre peut-être aussi pour l'année prochaine. Apparemment, les spéciales sont similaires à celles de la Pologne, très sableuses – mais nous n'en avons pas fait tant que ça, donc ce sera un bon apprentissage.”

“Ce serait sympa de monter encore une fois sur le podium ERC Junior U28 et de voir si on peut effacer notre malchance de Rome et du Barum. On veut attaquer et montrer notre rythme mais on doit gagner de l'expérience et je ne veux pas sortir dans la première spéciale en y allant trop fort.”

The post Yates remet ça avec Kresta en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.