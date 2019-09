Yiangou explique son abandon de la première étape à Chypre en ERC

Les espoirs de Panayiotis Yiangou de signer un premier top 10 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont pris fin samedi après-midi au Rallye de Chypre, même si le Chypriote est revenu dans la course pour la seconde journée.

Pilotant pour la structure familiale et éponyme Yiangou Motorsport Ltd, Yiangou a dû se retirer après la quatrième spéciale et il est rentré directement au parc d'assistance de Nicosie.

“On a subi un impact sous le protège-carter qui l'a détruit, donc on a dû s'arrêter. Il était complètement détruit avoir avoir heurté quelque chose sur une route bosselée”, a expliqué Yiangou.

“On essaie de finir aujourd'hui et de profiter du rallye.”

Un autre membre du clan Yiangou est cependant toujours en lice puisque Litsa, la mère de Panayiotis, est actuellement deuxième en ERC Ladies’ Trophy au volant d'une Subaru Impreza.

