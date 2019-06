Zbroja monte en ERC à domicile

Tomasz Zbroja va intégrer les rangs du Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour sa manche nationale, le 76e Rallye PZM de Pologne, avec une solide réputation à défendre.

Âgé de 27 ans, Zbroja mène le classement deux roues motrices du championnat de Polonais après deux manches sur sa Citroën DS3 R3T Max du GO+Cars GO+Eauto rally team, ce qui en fait un des prétendants à une bonne place dans la catégorie ERC3.

Ses talents derrière un volant ont déjà fait forte impression sur le coach de pilotes Vittorio Caneva, qui le décrit comme “un des plus grands talents”avec lesquels il ait travaillé, selon le GO+Cars GO+Eauto rally team.

“Je suis très excité et reconnaissant envers le GO+Cars GO+Eauto rally team pour nous permettre de participer à cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes”, dit Zbroja. “Le Rallye de Pologne est un des quelques rallyes du RSMP national sur lesquels les points sont doublés. Notre principale priorité est de garder la tête de la classe 2RM nationale. On n'a pas trop fait de kilomètres sur terre avant le rallye mais on est confiants quant à notre rythme, nos talents, et bien préparés pour cette compétition. Être en mesure de comparer notre rythme à celui des meilleurs pilotes européens d'une traction sera la cerise sur le gâteau pour nous durant ce rallye.”

Pour aider sa transition sur la scène européenne, Zbroja peut compter sur le soutien de l'expérimenté copilote Jakub Wróbel, qui a disputé dix manches ERC dans le passé.

