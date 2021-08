La jeune star Erik Cais a réalisé une charge nocturne sensationnelle pour déloger Jan Kopecký de la tête du classement du Barum Czech Rally Zlín et prendre la tête d’une manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour la première fois de sa courte carrière.

Le résident de Zlín de 22 ans, ancien coureur en VTT de descente, a pris le départ de la légendaire spéciale de Pindula à 5,8 secondes de Kopecký. Mais un Cais à l’attaque stupéfiante à travers les 18,95 kilomètres du parcours douché par la pluie a été 7,9s plus rapide que son collègue tchèque. L’as du Yacco ACCR Team et sa copilote Jindřiška Žáková mènent donc de 2,1 secondes avant l’étape décisive de dimanche, au volant de leur Ford Fiesta Rally2 équipée de pneus MICHELIN., a déclaré Cais à l’arrivée de Pindula, qu’il a également remportée lorsqu’elle a été courue pour la première fois cet après-midi.En remportant Pindula, Cais – membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory – a réalisé un exploit que son père Miroslav, ex-pilote de rallye, n’a jamais réussi.Kopecký, le champion 2013 de l’ERC, a mené la course dès la super spéciale de Zlín, vendredi soir. Mais avec un Cais en forme impressionnante sur son rallye local, il a fait face à un véritable combat dans sa tentative de signer une neuvième victoire au général à Zlín., a déclaré le pilote de l’Agrotec Škoda Rally Team.Andreas Mikkelsen, qui a été le plus rapide dans l’ES4, est troisième au classement général et nouveau leader officieux du classement ERC après avoir obtenu provisoirement trois points de bonus d’étape – ce qui le place deux unités devant Alexey Lukyanuk, forfait suite à son accident lors des essais en début de semaine.Mikkelsen, sur Škoda Toksport, est à 16,6s de Cais, mais devance largement Simon Wagner, de l’équipe Eurosol Racing, quatrième, qui a été gêné par un problème de soupape d’échappement ce matin.Filip Mareš s’est hissé à la cinquième place du classement général après avoir réalisé le deuxième temps lors du passage de nuit dans Pindula. Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) est sixième, tandis que Miko Marczyk (ORLEN Team) a glissé à la septième place après un deuxième passage prudent dans Pindula.Efrén Llarena (Rallye Team Spain) s’est battu avec sa mauvaise position sur la route pour terminer la première étape huitième, une place devant Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), débutant à Zlín le mieux placé après neuf spéciales. Miroslav Jakeš est 10e, suivi de Petr Semerád, Yoann Bonato et Martin Koči.Martin Vlček est 14e pour ses débuts au volant de la toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2. Ken Torn, leader de l’ERC Junior, complète le top 15 après une belle performance au volant de sa Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli et préparée par M-Sport Poland, dépassant notamment l’Italien Alberto Battistolli dans l’ES9. Luis Vilariño est 18e.Jari Huttunen a “crashé” avec sa Hyundai du Team MRF Tyres dans l’ES7. Albert von Thurn und Taxis n’a pas non plus réussi à la terminer, tandis qu’Adam Březik n’a pu la commencer en raison d’une panne mécanique. Un des rares départs en rallye de Tomáš Kostka a duré moins de deux spéciales après que le Tchèque a endommagé la roue avant droite de sa Fabia en heurtant un arbre dans l’ES2. Dominik Stříteský, qui a marqué un point au championnat lors de ses débuts en ERC à Rome le mois dernier, est sorti de la route à grande vitesse dans l’ES3 et a été emmené à l’hôpital pour des examens de contrôle.Un pneu avant droit endommagé sur sa Mitsubishi Lancer Evolution X n’a pas pu décourager le Hongrois Tibor Érdi Jr dans sa tentative de remporter la catégorie ERC2 pour la première fois cette saison. Le champion en titre de la catégorie devance le Français Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit) de 13,4s. Dariusz Poloński s’est montré rapide sur le sec, mais il a perdu du temps sur les routes humides et sales au volant de son Abarth 124 rally à roues arrière motrices. Néanmoins, le Polonais est troisième en ERC2 et en tête du classement de l’Abarth Rally Cup. Roberto Gobbin a dépassé Martin Rada pour la quatrième place lors de la seconde Pindula après que Rada a perdu du temps l’après-midi à cause d’un problème hydraulique. Csaba Juhász complète le top 6 malgré des problèmes de puissance et de tenue de route, mais le leader du championnat, Dmitry Feofanov (Suzuki Swift Rally2 Kit), et Michał Pryczek (Subaru Impreza) sont tous deux sortis de la route.Avec la sortie de route et l’abandon d’Oscar Solberg dans l’ES2, Ken Torn n’a pas été inquiété dans sa quête d’une troisième victoire en ERC Junior. Au volant d’une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland équipée de Pirelli, l’Estonien a été impressionnant tout au long de la journée aux côtés de son copilote Kauri Pannas.Une pénalité de trois minutes pour pointage anticipé à l’assistance d’Otrokovice le matin a mis à mal la tentative de Jean-Baptiste Franceschi de réaliser le doublé ERC3/ERC3 Junior au volant de sa Renault Clio Rally4 du Toksport WRT. Les malheurs du Français ont permis à Pep Bassas d’être en tête de l’ERC3 pour le Rallye Team Spain, tandis que Norbert Maior a l’avantage en ERC3 Junior – tous deux sur des Peugeot 208 Rally4 équipées de pneus Pirelli. Cependant, Franceschi a encore de l’espoir après une succession de victoires en spéciale qui le place à 23,4s du leader de l’ERC3 Junior, Maior donc, avant la deuxième étape et à 1m19,4s de Bassas en ERC3. Maior est deuxième de l’ERC3, suivi des concurrents de l’ERC3 Junior que sont Martin László, Franceschi et Daniel Polášek. Adrienn Vogel et Ekaterina Stratieva sont respectivement 11e et 12e en ERC3, tandis que Łukasz Lewandowski est huitième de la catégorie sur une Opel Corsa Rally4. Mais la journée a été difficile pour plusieurs concurrents de l’ERC3 Junior : Alejandro Cachón, le leader du championnat Sami Pajari, Nikolai Landa et Nick Loof ont tous abandonné.Andrea Mabellini est en passe de remporter sa troisième victoire consécutive dans le Clio Trophy by Toksport WRT réservé à des Renault Clio Rally5 équipées de pneumatiques MICHELIN. Paulo Soria est deuxième, suivi de Bastien Bergounhe et Ghjuvanni Rossi. En revanche, Yigit Timur a abandonné après une sortie de route dans l’ES7.1 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2 1h13m41.0s2 Jan Kopecký (CZE)/Jan Hloušek (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +2.1s3 Andreas Mikkelsen (NOR)/Jonas Andersson (SWE) Škoda Fabia Rally2 Evo +16.6s4 Simon Wagner (AUT)/Gerald Winter (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +54.6s5 Filip Mareš (CZE)/Radovan Bucha (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m02.9s6 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m05.3s7 Miko Marczyk (POL/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m30.9s8 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernándes (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m04.5s9 Callum Devine (IRL)/James Fulton (IRL) Ford Fiesta Rally2 +2m19.3s10 Miroslav Jakeš (CZE)/Petr Machů (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m48.0s11 Petr Semerád (CZE)/Danny Persein (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +3m29.8s12 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boullloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +3m39.1s13 Martin Koči (SVK)/Martin Tureček (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +3m41.1s14 Martin Vlček (CZE)/Karolína Jugasová (CZE) Hyundai i20 N Rally2 +5m11.3s15 Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally3 +6m06.7sTibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökö (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution XPep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally3Norbert Maior (ROU)/Francesca Maior (ROU) Peugeot 208 Rally4Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rallyAndrea Mabellini (ITA)/Virginia Lenzi (ITA) Renault Clio Rally5Erik Cais (CZE) Ford Fiesta Rally2L’étape décisive de la 50e édition du Barum Czech Rally Zlín, dimanche, couvre 83,74 kilomètres répartis entre trois spéciales courues deux fois chacune avant et après un passage à l’assistance d’Otrokovice. Halenkovice, qui débutera à 8h03, commence près d’une rivière, longe une piste de motocross et passe une carrière de sable. Biskupice est proche de la base de la grande équipe Kresta Racing, tandis que Májová incorpore des sections de plusieurs spéciales célèbres et est la plus longue du rallye avec 25,43 kilomètres.Májová (25,43 km) en direct à partir de 9h54 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube Májová (25,43 km) en direct à partir de 14h33 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube 22h15 CET, samedi 28 août22h00 CET, dimanche 29 août