Erik Cais a perdu sa première victoire en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA dans des circonstances dramatiques lorsqu’il a abandonné dans la dernière spéciale du 50e Barum Czech Rally Zlin, permettant à Jan Kopecký de remporter sa neuvième victoire dans l’épreuve – un record.

Le héros local de 22 ans comptait 20,2 secondes d’avance grâce à un excellent pilotage au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team. Mais un accident après environ 13 kilomètres dans la spéciale décisive de Májová a brisé le cœur de Cais et de sa copilote Jindřiška Žáková, qui sont sortis indemnes de leur voiture renversée.

Cais ne s’est lancé dans le rallye qu’en 2018, après que des blessures l’ont contraint à mettre un terme à sa carrière de coureur professionnel en VTT de descente. Il a accédé à l’échelon supérieur de l’ERC grâce à des saisons uniques en ERC3 Junior puis ERC1 Junior et s’est inscrit à l’ERC-MICHELIN Talent Factory pour 2021. Bien qu’il se soit montré prometteur tout au long de son passage dans le championnat européen, sa performance sur son épreuve locale a souligné son incroyable progression. La fin de l’épreuve a donc été douloureuse pour Cais et Žáková, qui ont remporté les deux passages de la légendaire spéciale de Pindula et ont signé sept meilleurs temps.

Kopecký, qui avait admis plus tôt durant l’épreuve que son compatriote avait le dessus sur lui, a déclaré à l’arrivée de la dernière étape que Cais était le véritable vainqueur. “Il a mérité la victoire, c’est simple”, a réagi le pilote de l’Agrotec Škoda Rally Team. “Il a été incroyablement rapide dans Pindula, mais un rallye se termine sur le podium... Erik était le roi d’aujourd’hui, il a fait du très bon travail, sauf une erreur qui lui a coûté la victoire dans le rallye. Mais nous faisons ce sport pour réussir et c’est notre objectif principal. Je voudrais dire un grand merci à mon copilote Jan [Hloušek]. Nous n’avons eu que quelques mois pour construire l’équipe, trouver les sponsors et les partenaires, et nous avons donc mérité cette victoire. C’est le Rallye Barum le plus difficile que j’ai fait dans ma carrière, avec des conditions qui changeaient tout le temps.”

Cais a quant à lui expliqué : “C’était un endroit glissant, il y avait une petite ligne droite avant un [virage à] droite en cinquième [vitesse]. J’étais assez bien au freinage, mais je ne m’attendais pas à ce que ça glisse autant, l’arrière gauche est parti et il n’y avait pas moyen de revenir. J’ai heurté quelque chose dans le fossé et cassé la roue, j’ai fait un tonneau et je suis resté sur le côté. C’était une petite erreur qui a eu un gros impact et je m’excuse auprès de tout le monde. Mais j’espère que nous avons rendu Zlín et la République tchèque fiers sur certaines spéciales et je veux remercier tous les fans, mon équipe et mes partenaires qui me soutiennent dans ces moments difficiles. Je ressens une douleur dans mon cœur, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur les Açores.”

Andreas Mikkelsen est arrivé à Zlín avec un point de retard sur Alexey Lukyunuk au classement de l’ERC. Mais celui-ci ne pouvant prendre le départ à la suite d’une sortie de route ayant trop abîmé sa voiture lors des essais du mercredi, le Norvégien s’est vu offrir une occasion en or de prendre la tête du championnat, qu’il a maximisée au volant de sa Škoda Toksport WRT en terminant deuxième. “C’était vraiment important pour le championnat et nous avons maintenant une assez bonne marge”, a déclaré Mikkelsen. “Bien sûr, c’est dommage que Lukyanuk n’ait pas fait le rallye, car il se serait certainement mêlé à la lutte. Je suis content de notre performance ce week-end, nous savions que ça allait être difficile avec les pilotes tchèques parce que ça faisait presque dix ans que je n’étais pas venu ici. Mais j’aurais certainement signé pour une deuxième place avant le rallye.”

Filip Mareša été un autre pilote à profiter de l’abandon de Cais, le champion ERC1 Junior 2019 prenant la troisième place pour compléter un podium 100% Škoda et entièrement équipé de MICHELIN. “Être sur le podium sur ce rallye difficile est incroyable et je suis très satisfait”, a commenté Mareš. “Quelle malchance pour Erik, il méritait la victoire, mais c’est comme ça et la troisième place est fantastique pour nous.”

Norbert Herczig a poursuivi sa belle série en terminant quatrième pour le Škoda Rally Team Hungaria, à 3,8s de Mareš. Efrén Llarena a pris la sixième place pour le Rallye Team Spain, derrière Miko Marczyk de l’ORLEN Team, qui s’est classé cinquième et premier des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après l’abandon de Cais.

Callum Devine, septième au volant de sa Ford Fiesta Rally2 de la Motorsport Ireland Rally Academy, est le mieux classé des débutants à Zlín. Miroslav Jakeš, Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2 de CHL Sport Auto) et Martin Koči ont clôturé le top 10. La dixième place du Slovaque est particulièrement remarquable après qu’il a été appelé pour remplacer Roman Odložilík la veille du départ.

Petr Semerád s’est classé 11e, tandis que Martin Vlček a conclu ses débuts en ERC avec la toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2 à la 12e place. Alberto Battistolli a terminé 13e pour ses débuts à Zlín. Ken Torn, 14e, a remporté l’ERC Junior au volant de sa Ford Fiesta Rally2 équipée de pneus Pirelli et préparée par M-Sport Poland. Luis Vilariño, un autre nouveau venu à Zlín, a fini 15e.

Simon Wagner se dirigeait vers une belle quatrième place au général quand un arbre de transmission cassé a ruiné ses espoirs dans l’ES12. Jari Huttunen est sorti de la route dans l’ES7avec sa voiture du Team MRF Tyres et n’a pu repartir en raison des dégâts. Albert von Thurn und Taxis n’a pas non plus terminé l’ES7, tandis qu’Adam Březik n’a pu en prendre le départ en raison d’une panne mécanique. Il est toutefois revenu le deuxième jour, mais il est sorti de la route dans l’ES12. Une des rares participations en rallye de Tomáš Kostka a duré moins de deux spéciales après que le Tchèque a endommagé la roue avant droite de sa Fabia en heurtant un arbre dans l’ES2. Dominik Stříteský, qui a marqué un point au championnat lors de ses débuts en ERC à Rome le mois dernier, est sorti à grande vitesse dans l’ES3 et a été emmené à l’hôpital pour des examens de contrôle.

