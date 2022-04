Curiosité des derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l'escalade devrait continuer à conquérir les fans de sport. Ces dernières semaines, Discovery Sports (Eurosport) et la Fédération internationale d'escalade ont décidé de s'associer pour une diffusion des grands événements de la discipline et ce, pour les trois prochaines années.

Vendredi 9 avril 2022, le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné à Meiringen, en Suisse, avec les épreuves de bloc. Les épreuves seront à vivre sur l'ensemble des plateformes Eurosport.

Comment regarder l'escalade en direct vidéo ?

Les 14 étapes de la Coupe du monde 2022 seront à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport. Les Championnats du monde 2023 à Berne seront également à regarder sur nos plateformes.

Vous pourrez également retrouver toute l'actualité de l'escalade et les meilleurs moments des étapes de Coupe du monde et des Championnats du monde 2023 à Berne sur Eurosport.fr.

Quels sont les principaux athlètes à suivre dans cette Coupe du monde d'escalade ?

Superstar de la discipline où il a déjà décroché trois titres mondiaux et 19 victoires en Coupe du monde, mais surtout fait tomber de nombreux records, le Tchèque Adam Ondra sera la grande attraction de cette Coupe du monde 2022.

Le Tchèque Adam Ondra lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Champion olympique l'été dernier, l'Espagnol Albert Gines Lopez est la nouvelle sensation de la discipline, à seulement 19 ans. Quadruple champion du monde et troisième à Tokyo, l'Autrichien Jakob Schubert est lui aussi un sacré client tout comme l'Italien Stefano Ghisolfi.

Chez les dames, la patronne est slovène et s'appelle Janja Garnbret. A 23 ans, la grimpeuse a déjà conquis le titre olympique, décroché six titres de championne du monde et de multiples succès en Coupe du monde.

Vice-championne olympique à Tokyo, la Japonaise Miho Nonaka sera également une sérieuse concurrente tout comme sa compatriote Akiyo Noguchi, la jeune Italienne Laura Rogora, la promesse sud-coréenne Chaehyun Seo ou encore l'Américaine Natalia Grossman.

Les Français et les Françaises à suivre

Fers de lance de la délégation française, les frères Mickael et Bassa Mawem seront présents sur cette nouvelle campagne de Coupe du monde. Mejdi Schalck, Manuel Cornu, Adrien Lemaire, Paul Jenft ou encore Sam Avezou feront également partie de la délégation tricolore.

Chez les dames, Anouck Jaubert, sixième des derniers JO de Tokyo et en vue en Coupe du monde, est attendue tout comme Oriane Bertone, Aurélia Sarisson, Fanny Gibert ou encore Julia Chanourdie. Flavy Cohaut, Zélia Avezou, Mailys Piazzalunga et Clothilde Morin complètent les forces en présence côté français.

La Française Anouck Jaubert avec la légende slovène Janja Garnbret aux JO de Tokyo 2020.

Quelles sont les épreuves au programme ?

L'escalade se sépare en trois grands "pôles" pour ses épreuves : le bloc, la difficulté et la vitesse.

Difficulté : Assurés par une corde, les grimpeurs doivent monter le plus haut possible sur le bloc et ce, dans un laps de temps de 6 minutes et avec un seul essai.

: Assurés par une corde, les grimpeurs doivent monter le plus haut possible sur le bloc et ce, dans un laps de temps de 6 minutes et avec un seul essai. Bloc : Peu de prises et une épreuve très technique : c'est l'un des exercices les plus difficiles. Les grimpeurs, qui ne sont pas assurés, doivent atteindre un objectif situé à environ 4,5m du sol, la prise "top". La progression est validée lorsque les prises sont effectuées à deux mains. Il y a plusieurs tracés à valider dans un délai de quatre minutes chacun.

: Peu de prises et une épreuve très technique : c'est l'un des exercices les plus difficiles. Les grimpeurs, qui ne sont pas assurés, doivent atteindre un objectif situé à environ 4,5m du sol, la prise "top". La progression est validée lorsque les prises sont effectuées à deux mains. Il y a plusieurs tracés à valider dans un délai de quatre minutes chacun. Vitesse : Le concept est simple : atteindre le buzzer final en haut d'un mur de 15 mètres environ le plus rapidement possible. Le Français Bassa Mawem est un spécialiste de cet exercice.

Le calendrier complet de la Coupe du monde 2022

1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc

2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse

3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc

4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse

5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc

6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté

7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse

8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse

9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté

10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté

11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse

12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)

14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

