Escalade

La prise de conscience de Janja Garnbret : "Ça m'a fait réfléchir à comment rendre à la nature ce qu'elle nous a donné"

ESCALADE - Découvrez Janja Garnbret, la superstar de l'escalade sportive. Championne olympique à Tokyo, lors des JO 2020, l'athlète slovène de 23 ans raconte sa découverte de la discipline et les progrès qu'il lui reste à faire, selon elle. Garnbret évoque également son engagement pour l'environnement, dans "The Power of Sport", l'émission d'Eurosport.

00:03:50, il y a 2 heures