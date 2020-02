En finale, la Guadeloupéenne de 28 ans, vraie chance française de podium au Japon cet été (24 juillet-9 août), a battu l'Américaine Lee Kieffer (5e mondiale), 15 touches à 14, décrochant son premier sacre en Grand Prix, auquel il faut ajouter deux victoires en Coupe du monde. Pour se hisser en finale, Thibus s'est débarassée de l'Italienne Arianna Errigo, 4e mondiale et double championne du monde (2013, 2014), en quarts de finale (15-13).

Encore plus révélateur de sa bonne forme, Thibus a battu en demi-finales la Russe Inna Deriglazova, N.1 mondiale, championne du monde 2015, 2017 et 2019 et championne olympique 2016, 15 touches à 10. Chez les messieurs, Wallerand Roger a créé la surprise en se hissant en demi-finale, mais n'a pas fait le poids contre l'Américain Alexander Massialas (15-2). Les deux équipes de France de fleuret, messieurs et dames, ont assuré la qualification collective pour les Jeux, ce qui offre automatiquement trois places pour l'épreuve individuelle à Tokyo.