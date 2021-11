La Fédération internationale d'escrime (FIE) est l'organisme international de gestion de l'escrime. Depuis son siège à Lausanne, la Fédération compte 155 fédérations membres affiliées qui représentent la discipline à travers le globe. La FIE a pour mission de promouvoir le développement de l'escrime et de ses valeurs fondamentales dans le monde entier.

Le Congrès électif aurait dû se tenir l’an passé à Moscou, mais a été reporté et déplacé à cause de la pandémie de COVID-19. Durant ce Congrès électif, les délégués ont nommé les membres du Comité exécutif et de plusieurs commissions de la FIE pour un mandat allant jusqu'en 2024.

Fait marquant du Congrès, Alisher Usmanov a été réélu Président de la FIE. Alisher Usmanov a été élu à la présidence de la FIE pour la première fois en 2008, puis réélu en 2012, en 2016, et cette année encore à la suite d’une campagne sans opposition.

Soutien financier de la FIE depuis longtemps, l'ancien escrimeur au sabre a aussi été président de la Fédération russe d'escrime et de la Confédération européenne d'escrime.

Si l'escrime est un sport olympique depuis 1896, un succès particulier est ressorti des Jeux de Tokyo 2020. Ce fut la première fois dans l'histoire olympique que 12 épreuves par équipe et individuelles étaient organisées dans les trois armes (fleuret, épée et sabre), pour les hommes et les femmes.

La FIE, sous l’égide d’Alisher Usmanov, fut essentielle à cette réussite, et ce dernier a prédit une croissance forte de la discipline au Congrès : « J’ai une confiance absolue en l'avenir brillant de l'escrime, car aujourd'hui nous avons aussi des milliers de juniors et de cadets, des entraîneurs professionnels, des champions expérimentés, des arbitres, des employés de la FIE et des fédérations affiliées et des bénévoles qui aiment et font grandir notre sport. »

Thomas Bach, président du Comité international olympique, a félicité Alisher Usmanov pour sa réélection : « Je félicite mon ami Alisher Usmanov pour sa réélection à la présidence de la FIE. M. Usmanov a joué un rôle déterminant dans le développement de l'escrime à travers le monde entier, et je suis convaincu que sous sa direction ce sport olympique merveilleux poursuivra son essor. »

Alisher Usmanov sera maintenant à la tête de la FIE jusqu'à la fin de son mandat, en 2024.

