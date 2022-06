Le 25 juillet 2021 restera à jamais le premier jour du reste de la vie de Romain Cannone. Ce jour-là, à Tokyo, le Français, arrivé au Japon avec l'étiquette du 47e mondial n'ayant jamais posé le pied sur un podium, devenait champion olympique à l'épée . Une journée de rêve, assortie de cinq victoires sur des membres du Top 10, dont le numéro un mondial et champion du monde en titre, le Hongrois Gergely Siklosi. En quelques heures, Cannone était passé du rien au tout.

"Personne ne l'avait vu venir, il faut être honnête", témoigne Gauthier Grumier, argenté à Rio en 2016 et aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe de France d'épée masculine aux côtés de Hugues Obry. Mais la plus grande performance du tireur de Saint-Maur, c'est peut-être d'avoir su digérer un tel accomplissement, aussi massif que soudain, au cours des mois suivants pour donner très vite des lendemains à son rêve nippon.

Ça a été un tourbillon au début avec les sollicitations

A l'aube d'un nouvel été capital, avec les Championnats d'Europe ces prochains jours à Antalya (17-22 juin), puis les "Monde" au Caire en juillet, Cannone est le nouveau numéro un mondial, fruit d'une saison riche en résultats. Et en apprentissage. Il l'admet, tout n'a pas été simple. Propulsé dans la lumière par son titre olympique, il lui a fallu un peu de temps pour assimiler son nouveau statut, sur les pistes et, surtout, en dehors, d'autant qu'il a également bouclé ses études et débuté sa vie professionnelle chez EDF en tant que contrôleur de gestion.

"Ça a été un tourbillon au début avec les sollicitations, les médias, aller voir les jeunes dans les clubs, avoue-t-il. C'était vraiment quelque chose. Apprendre à dire non, pour moi, c'était le plus difficile, parce que je ne sais pas dire non. Les gens ne sont pas méchants, ils veulent juste écouter ton histoire et il faut le faire, c'est important de partager, de parler de ton sport, qu'on ne voit que tous les quatre ans aux Jeux Olympiques. Tu es redevable à ton sport, donc il faut le mettre en avant. C'est juste un équilibre à trouver."

Champion olympique à l'épée, Cannone revoit sa finale : "Là, c'était à la limite de la saucisse"

De par sa personnalité, Romain Cannone n'a pas l'âme d'une star. Pas même d'une starlette. Le côté personnage public, il fait avec. "Il y a des avantages et des inconvénients, sourit-il. Au début de l'année, avec ce chamboulement médiatique, ça te sort un peu de ta bulle, parce que tu n'en as pas l'habitude. Il a fallu que je l'intègre et comprendre que ça fait partie de mon quotidien. Un média qui veut me voir sur une compétition, un jeune qui voudrait un autographe. Des adversaires qui viennent me regarder tirer. Comment je me remets dans ma bulle ? Petit à petit, j'ai réussi à le faire et je suis beaucoup plus serein qu'en début de saison par rapport à ça. Mais j'ai eu une période où j'étais fatigué, début 2022, parce qu'il y avait tout ça, mais aussi un nouveau rythme à trouver avec le travail."

Champion olympique ou pas, le statut ne me protègera pas

En compétition aussi, il a perçu la différence, dans le regard comme dans l'attitude. Il est devenu une cible. Le type que l'on veut épingler sur sa carte de visite. "C'est à double tranchant, explique l'épéiste. Il y a des athlètes que l'on sent impressionnés d'être face à un champion olympique. Ils se retiennent un peu. A l'inverse, d'autres vont se surpasser sur le moment." Mais si l'on se fie aux résultats de sa saison, tout ceci a été parfaitement géré. Cannone, depuis Tokyo, c'est quatre podiums en Coupe du monde, dont sa toute première victoire, au mois de mai, lors de la prestigieuse étape de Heidenheim.

Il n'avait de toute façon pas le temps de se reposer sur ses lauriers olympiques. Hugues Obry, de retour à la tête du staff après son escapade en Chine, l'aurait vite rappelé à l'ordre. "Il n'est pas là pour te tenir la main, souligne Cannone. Si tu ne fais pas de résultats, tu vas sortir du groupe. Donc il y a une pression constante. J'ai vraiment ressenti ça. Champion olympique ou pas, le statut ne me protègera pas. De toute façon, je n'ai pas envie de me dire que je suis champion olympique et que ma carrière est finie. C'est acquis, personne ne pourra me le prendre, c'est pour toute la vie. Mais j'ai encore cette énergie, des choses à prouver."

D'autant que le groupe est d'une rare densité. Yannick Borel, champion du monde et double champion d'Europe, est toujours là. Il a claqué deux Coupes du monde cette saison. Nelson Lopez-Pourtier a mis dans le mille lui aussi en s'offrant le prestigieux Challenge Monal à Coubertin et Alexandre Bardenet a signé deux podiums. "Ça fait des étincelles et des résultats dans tous les sens", savoure Cannone. Cette équipe de France d'épée, ultra-compétitive, l'oblige à défendre sa place. A la trouver aussi, depuis son brutal changement de statut l'été dernier.

Romain Cannone lors du Challenge Monal en 2022. Crédit: Imago

Le ciment, plus que le leader

"Vis-à-vis du groupe, ça n'a pas vraiment changé, assure-t-il. Mes coéquipiers savent qui je suis : un jeune qui aime travailler dur et s'amuser. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie forcément être un leader. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas gagner. Mais je me vois plus comme un ciment. Si des gens ne s'entendent pas forcément bien, j'aime bien agir comme un ciment pour que ça aille mieux. Pour moi, Yannick (Borel), ça reste le papa. Yannick adore être le leader et il le fait très bien."

"Romain c'est quelqu'un d'attachant, il est un peu pote avec tout le monde, précise le 'Papa Borel'. Ça a été simple, il avait trouvé sa place bien avant les Jeux. Il n'a pas changé. Puis je ne suis pas quelqu'un de jaloux, ce n'est pas dans mon caractère. J'étais super content pour lui quand il est devenu champion olympique. On a vraiment un groupe qui vit très bien." Un groupe ambitieux, aussi, qui vise "quatre médailles d'or" aux Championnats d'Europe et du monde, deux en individuel et deux par équipes. Ça vise haut, effectivement, à l'image de Romain Cannone.

Pour ce dernier, le titre au Makuhari Messe n'aura donc pas été une fin en soi mais le début de quelque chose. "Ça a déclenché des choses chez lui, résume Gauthier Grumier. Pour certains, ça arrive dans un tournoi plus ordinaire, lui ça a été aux Jeux." Un an après Tokyo, deux avant Paris, il veut asseoir sa prise de pouvoir. "Ce sont des rendez-vous que j'ai toujours cochés sur ma liste. Ce sont des rêves de gamin d'être champion d'Europe ou champion du monde. Ce n'est pas parce que j'ai eu l'or olympique que je ne peux pas rêver d'être champion du monde ou d'Europe. J'ai rêvé aussi d'être numéro un mondial et je le suis. Maintenant, mon objectif c'est de le rester pendant trois ans."

Romain Cannone, du titre olympique au statut de numéro 1 mondial. Crédit: Imago

