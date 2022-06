Et de sept pour l'équipe de France d'escrime à Antalya. Après avoir bouclé les épreuves individuelles avec six podiums ( le titre de Yannick Borel à l'épée et du bronze à cinq reprises), les Bleus sont allés chercher une nouvelle médaille lundi lors des premières compétitions par équipes, grâce à l'argent décroché par les filles du fleuret. Mais la journée s'est malheureusement achevée sur deux frustrations.

Avant les deux derniers matches de cette journée, les Français pouvaient espérer de l'or et du bronze. Au final, ce fut de l'argent et du chocolat. Au sabre, les garçons ont d'abord cédé dans la petite finale face aux Turcs, survoltés à domicile. Malgré la présence de Boladé Apithy et Eliott Bibi, tous deux demi-finalistes de l'épreuve individuelle, les Tricolores ont été assez nettement battus (45-39).

Sabre : Déception pour les Bleus, jour de gloire pour la Turquie

C'est une nouvelle déception pour le sabre masculin français, qui attend une médaille dans un grand championnat international depuis 2010. Apithy a pourtant fait le job mais ses jeunes coéquipiers, eux, ont un peu coincé. La disette va donc se prolonger au moins de quelques semaines, jusqu'aux Championnats du monde qui se tiendront au Caire le mois prochain (15-23 juillet). Pour la Turquie, c'est en revanche une journée historique puisqu'il s'agit là de sa toute première médaille aux Championnats d'Europe.

Pas de miracle pour les filles, cette fois

Dans la foulée, l'équipe de France féminine de fleuret a échoué dans sa quête de titre. Exemptées du premier tour, les vice-championnes olympiques ont dominé l'Ukraine en quarts de finale (43-38) puis la Pologne (45-28) en demies avant de retrouver leurs grandes rivales italiennes en finale. Une revanche après l'épique demi-finale des derniers Jeux, où les Bleues s'étaient imposées 45-43 au terme d'une thriller et d'une remontée fantastique . Mais cette fois, il n'y a pas eu de miracle.

La touche finale d'une remontée fantastique

Les Françaises ont connu un énorme trou d'air dont elles n'ont pu se relever. Lors du quatrième assaut, Anita Blaze a d'abord infligé un 6-0 à Alice Volpi pour placer l'équipe de France en tête d'une touche, 16-15. Mais Volpi a aligné cinq touches et les Italiennes ont alors mis le turbo, avec un 24-4 assez surréaliste. Derrière les taulières Volpi et Errigo, la toute jeune Martina Favaretto a été magnifique : 5-1 contre Pauline Ranvier et Ysaora Thibus et 5-0 face à Anita Blaze.

Il reste encore quatre épreuves par équipes pour permettre aux Français de faire mieux que les huit médailles des "Europe" 2019, date de la dernière édition avant l'annulation des cuvées 2020 et 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Compte tenu de l'absence de la Russie, nation majeure de l'escrime européenne, atteindre les dix podiums semblait jouable. Le compte y est presque. Mardi, ce sera au tour de l'épée dames et du fleuret messieurs de s'y coller.

