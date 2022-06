C'était une finale serrée qui, au fur et à mesure, s'est presque transformée en démonstration. Contre les Italiennes, les épéistes françaises Marie-Florence Candassamy, Lauren Rembi et Auriane Mallo sont montées en puissance au fil des touches pour finalement s'imposer 43-30. Les Transalpines, anihilées, ont vu leurs espoirs s'envoler après le sixième relais, quand Mallo et Candassamy ont passé la vitesse supérieure pour aller chercher le second titre français de ces championnats d'Europe à Antalya.

Cette victoire éclatante, contre les rivales italiennes, a sûrement de quoi mettre du baume au cœur des Françaises, après leur non-qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Après une entame très serrée, (9-7 après le troisième relais) et une petite frayeur pour le genou de Rembi qui, un peu raide sur ses appuis pendant quelques instants, a limité la casse. "J'ai pris pris un appui, et…" a-t-elle soufflé au médecin de la compétition, qui découvrait son genou droit déjà strappé. Puis tout s'est accéléré.

Tout est parti d'Aurianne Mallo. La tireuse le savait en montant sur la piste, son passage contre Isola, l'Italienne la moins cotée, était une occasion de creuser l'écart. Elle ne l'a pas laissée s'échapper (5-2). Après quoi Candassamy a infligé un 6-3 à Fiamingo, puis Rembi un 4-0 à Isola. À 26-14, les adversaires des Bleues avaient le moral dans les chaussettes. Les Italiennes, un cran en-dessous, ont fini étouffées, le score final 43-30 représentant bien la domination tricolore.

