Le bronze en guise de consolation. Championnes du monde en titre, les Françaises (Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembach et Caroline Queroli) se sont inclinées en demi-finale du sabre par équipes contre la Hongrie (45-40), mais ont réussi à se remotiver pour aller chercher le podium continental contre l'Italie (45-42), et de précieux points dans la course à la qualification olympique.

Lauréates des quatre premières étapes de la Coupe du monde cette saison et n°1 mondiales, les Françaises avaient pris la 5e place de la première compétition qualificative pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo à Tunis en mai.