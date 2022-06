C'est un entre-deux entre patience et impatience. Un an après des Jeux de Tokyo qui ont plutôt souri aux escrimeurs tricolores , avec cinq médailles dont deux en or, et deux ans avant ce qui sera, pour tous, l'échéance d'une vie lors des J.O. de Paris 2024, cet été 2022 offrira un bon point de repère. Deux rendez-vous vont survenir en l'espace d'un mois, les Championnats d'Europe en Turquie à Antalya, dès ce vendredi, puis les Mondiaux, au Caire, du 15 au 20 juillet. Après une saison plutôt prolifique, les Bleus voudront envoyer un signal.

Tout le monde est d'autant plus impatient que, après la crise du Covid-19, il n'y a eu aucun champion du monde ni d'Europe depuis 2019. Les "Europe", comme toujours, sont placés juste avant les Mondiaux ou les Jeux, ce qui en fait un rendez-vous ambivalent, à la fois enjeu en tant que tel mais aussi super préparation pour l'échéance suivante.

"C'est un rendez-vous important mais, quand il y a les Championnats du monde derrière, ça réduit un peu l'impact, témoigne l'épéiste Yannick Borel, un des leaders du groupe France. Tu peux être champion d'Europe en indiv', si tu fais premier tour aux Mondiaux, on te dira 'C'est bien, mais ce n'est pas là qu'on t'attendait'. Je l'ai vécu, ça. Je suis champion d'Europe en 2016 puis je fais 5e aux Jeux, donc je passe un peu à côté. En 2017, champion d'Europe mais je perds au premier tour aux Mondiaux. Donc je passe franchement à côté. Et en 2018 je gagne les deux. Et c'est quand j'ai été champion du monde qu'on m'a dit 'En plus, tu as remporté trois fois les Europe'. Un titre aux Europe vient en complément d'un titre mondial, pas l'inverse."

Yannick Borel, épéiste de l'équipe de France, après la défaite des Bleus face au Japon aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Paradoxalement, si la compétition est un peu moins prestigieuse, c'est peut-être la plus difficile de toutes, car les tireurs sont moins protégés qu'aux Jeux ou aux Mondiaux. Les têtes de série du tableau final sont établies à l'issue d'une phase de poules. "Moi, je peux très bien prendre Romain (Cannone) dès le tableau de 64, résume Borel. Puis le niveau est élevé. Quatre Hongrois, quatre Italiens, avant il y avait quatre Russes. Et quand tu regardes le Top 16 mondial, il doit y avoir dix Européens."

Lefort et Brunet-Apithy out

Ce sera aussi une bonne manière de se jauger alors que les Jeux de Paris sont déjà dans toutes les têtes, en tout cas du côté français. "Paris 2024, c'est après-demain, assure Yannick Borel. En avril 2023 commence la qualif' olympique. Une fois qu'on est dans la qualif', dans notre tête, on est déjà pratiquement aux Jeux parce que si on passe à côté de la qualification, on n'ira pas aux Jeux." Et dans certaines, notamment celle de Borel, les places seront très chères compte tenu de la densité de talents.

A Antalya, les Français voudront donc poser la première pierre, avant de frapper si possible plus fort lors des Championnats du monde en Egypte. Mais le groupe est diminué par quelques absences majuscules. Celle d'Enzo Lefort au fleuret, notamment. Touché au mollet, le champion du monde 2019 et donc... tenant du titre, va faire l'impasse sur la Turquie mais il devrait être rétabli pour les Mondiaux.

Lefort : "on était en mission"

En revanche, Manon Brunet-Apithy manquera les deux compétitions. Elle doit se faire opérer de l'épaule et mettre un terme à sa saison. Un coup dur, d'autant que la sabreuse de 26 ans a accédé cette année au rang de numéro un mondiale. Autre absence de marque, celle de l'épéiste Nelson Lopez-Pourtier, qui s'est révélé en remportant le Challenge Monal à Paris au mois d'avril. Lui aussi souffre du mollet mais il espère être opérationnel pour les Championnats du monde.

Reste que si ces absences pèsent et laissent certaines armes, notamment le fleuret masculin, avec un gros point d'interrogation, l'équipe de France a de quoi amasser les podiums dans ces Championnats d'Europe 2022. Que ce soit en individuel ou par équipes.

Ils sont nombreux à être montés au moins une fois sur la boîte cette saison en Coupe du monde, et plusieurs se sont même imposés, comme Yannick Borel, Romain Cannone et Joséphine Jacques-André-Coquin (épée) ou Caroline Queroli (sabre). Ysaora Thibus, elle, occupe le 3e rang européen au fleuret dames. Lors des derniers Championnats d'Europe en date, en 2019, la France avait glané huit médailles dont deux titres. Un bilan du même acabit est espéré.

Le programme des Championnats d'Europe

Vendredi 17 : fleuret dames et sabre hommes individuel

Samedi 18 : épée dames et fleuret hommes individuel

Dimanche 19 : sabre dames et épée hommes individuel

Lundi 20 : fleuret dames et sabre hommes équipes

Mardi 21 : épée dames et fleuret hommes équipes

Mercredi 22 : sabre dames et épée hommes équipes

La sélection française

Epée hommes

Yannick Borel (Levallois SC)

Romain Cannone (VGA Saint-Maur)

Alex Fava (Saint Gratien)

Alexandre Bardenet (Rodez Aveyron)

Epée dames

Marie-Florence Candassamy (Paris UC)

Auriane Mallo (Saint Gratien)

Joséphine Jacques André Coquin (Bondy AS)

Lauren Rembi (Bondy AS)

Fleuret hommes

Pierre Loisel (OGC Nice)

Maximilien Chastanet (Issy Mousquetaires)

Alexandre Sido (Issy Mousquetaires)

Alexandre Ediri (Antony

Fleuret dames

Anita Blaze (Aubervilliers)

Ysaora Thibus (BLR92)

Solene Butruille (OGC Nice)

Pauline Ranvier (Melun)

Sabre hommes

Boladé Apithy (Orléans)

Eliott Bibi (Pau)

Maxime Pianfetti (Tarbes)

Sébastien Patrice (Orléans)

Sabre dames

Caroline Queroli (Orléans)

Sara Balzer (Strasbourg)

Sarah-Camille Noutcha (Strasbourg)

Malina Vongsavady (Meylan)

