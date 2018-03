Du spectacle en perspective pour le Grand Prix 2018 de Sabre à Séoul

Il regroupera 140 sabreurs et 121 sabreuses, parmi lesquels on retrouvera Him Jung-Hwan, le gagnant de l’édition 2017.

Dans le tableau masculin, le principal favori est sans aucun doute Gu Bon-Gil. Le Coréen est en tête du Championnat du monde. Il vient en plus de remporter l’épreuve individuelle et par équipe du sabre de Wolodyjowski en Pologne.

Ses principaux adversaires seront l’Américain Eli Dershwitz et l’Italien Luca Curatoli. Dershwitz, l’un des grands espoirs du sabre mondial, a remporté la coupe du Monde à Alger cette année. L’Italien occupe la deuxième place au classement mondial, mais il n’a plus gagné depuis le Sabre de Moscou l’année dernière. Nul doute qu’il cherchera à frapper un grand coup en Corée du Sud.

Du côté des Bleus, la principale chance de succès reposera sur les épaules de Vincent Anstett. Le natif de Strasbourg avait pris la troisième place au Grand Prix de Séoul l’année dernière. Mais cette saison, sa seule performance reste une troisième place à la Coupe Gerevich-Kovács-Kárpáti au mois de décembre. Arrivera-t-il à déjouer les statistiques ?

Chez les femmes, tous les regards seront portés sur la Hongroise Anna Marton. Deuxième au classement mondial, elle tentera de faire mieux que l’année dernière où elle avait terminé sur la deuxième marche du podium. Le principal danger viendra de l’Italienne Martina Criscio, qui s’est imposée lors de la Coupe du Monde à Baltimore.

Anna Marton devra aussi se méfier Bianca Pascu. La Roumaine vient tout juste de remporter la Coupe Akropolis d’Athènes et pointe désormais au 5ème rang mondial.

Cécilia Berder représente la meilleure chance de victoire chez les Françaises. La Finistérienne a remporté la Coupe du Monde par équipe à Baltimore cette année et a terminé troisième du Grand Prix de Cancún. Manon Brunet, qui est montée sur la troisième marche du podium à la Coupe Akropolis, a elle aussi ses chances.

Les athlètes auront rendez-vous le vendredi 30 et le samedi 31 mars pour les poules de qualifications et les tableaux préliminaires. Le lendemain, ils concourront en élimination directe sur les tableaux de 64 et les demi-finales. La grande finale est prévue à 17 h pour les femmes et à 17 h 40 pour les hommes.