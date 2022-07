Premier virage à négocier sur la courte route de Paris 2024, les Mondiaux d'escrime du Caire à compter de vendredi sont déjà l'avant-dernier tournoi majeur de la courte olympiade avant les Jeux à domicile pour les Bleus. A deux ans des Jeux Olympiques de Paris et pour un retour à la normale d'avant-covid du calendrier avec ces premiers Mondiaux depuis 2019, une première place au tableau des médailles en Egypte n'a rien d'un mirage pour l'équipe de France, de retour au sommet de la hiérarchie mondiale aux côtés de l'Italie et la Russie, cette dernière étant exclue de cette édition 2022.

Les épéistes féminines lanceront les hostilités lundi en individuelle. Eliminées rapidement dans la compétition individuelle lors des Championnats d'Europe le mois dernier, les Françaises s'étaient ensuite montrées intraitables, balayant tout sur leur passage pour décrocher le titre européen, et ce malgré le forfait de Joséphine Jacques André Coquin, covidée de dernière minute. La Bondynoise sera de retour en compagnie de Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo et Lauren Rembi. Ce lundi marquera aussi l'entrée en lice des sabreurs et là encore, il y aura de quoi viser les médailles.

Ad

L'escrime, c'est (un peu) comme l'athlé : "L'épée, c'est un marathon, le sabre, c'est un 100 m"

Escrime Championnats d'Europe : Les sabreuses en or pour finir, la France termine avec 11 médailles 22/06/2022 À 14:54

Mardi, le contingent bleu sans doute le plus impressionnant déboulera sur les pistes égyptiennes avec l'épée masculine. Champions du monde en titre par équipes, les Bleus présentent dans leurs rangs rien de moins que le champion olympique en titre Romain Cannone, Yannick Borel, devenu triple champion d'Europe le mois dernier et qui avait participé à la campagne victorieuse des derniers Mondiaux, associé au solide Alexandre Bardenet. A surveiller aussi Nelson Lopez-Pourtier, vainqueur du Challenge Monal cette saison. Les vice-championnes olympiques du fleuret par équipes s'engageront elles aussi dans la compétition. Anita Blaze, Ysaora Thibus, Pauline Ranvier et Solène Butruille ont ramené deux médailles des Championnats d'Europe (le bronze pour Thibus en individuelle, l'argent par équipes).

Moisson par équipes ?

Mercredi marquera le retour à la compétition d'Enzo Lefort, champion du monde en titre au fleuret. Blessé au mollet, le champion olympique par équipes était fringant lors du stage terminal de Forges-les-eaux. Il lui faudra être à 100% de ses moyens pour résister à la déferlante italienne qui avait fait une razzia aux Europe. Seul Maximilien Chastanet était parvenu à exister en enlevant une belle médaille de bronze.

Les sabreuses entreront elles aussi enfin en scène. Privées de leur leader, Manon Brunet-Apithy, blessée à une épaule, les Bleues ont tout de même remporté le titre européen à Antalya. Avec Sara Balzer et Caroline Queroli dans des rôles plus affirmés, Sarah Noutcha et Anne Poupinet essaieront de poursuivre sur la lancée.

A partir de jeudi, les épreuves par équipes prendront la suite. L'épée féminine d'abord où l'on attendra donc les nouvelles championnes d'Europe de pied ferme alors que les sabreurs devront effacer la finale pour la troisième place perdue à Antalya. Vendredi, les épéistes masculins défendront leur titre alors que les fleurettistes essaieront de faire mieux qu’aux Jeux de Tokyo où elles avaient buté en finale. Samedi, ces Mondiaux s'achèveront avec de nouveau de grandes ambitions les sabreuses, vice-championnes olympiques et les fleurettistes, dorés à Tokyo l'été dernier, auront pour mission de clore la moisson tricolore et pourquoi pas hisser les couleurs tout en haut de la pyramide de l'escrime mondiale.

Impériale, l'équipe de france de fleuret décroche l'or : revivez la dernière touche

Escrime La fin des Championnats d'Europe d'escrime EN DIRECT VIDEO 22/06/2022 À 13:59