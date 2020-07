La FIE annonce un plan de soutien massif de 930 000 € aux fédérations touchées par le COVID-19

Alors que l’épidémie du coronavirus a laissé les athlètes sans perspective, la Fédération Internationale d’Escrime a décidé d’injecter près d’un million d’euros pour aider les différents acteurs.

Le plan a été annoncé par la voix d’Alisher Usmanov, le président de la FIE :

« Notre monde est confronté à l’épidémie COVID-19. Les conséquences en matière d’économie et de santé sont potentiellement désastreuses. Les escrimeurs et les fédérations ont été contraints de cesser leurs activités. Dans un esprit de solidarité et d’unité, et pour aider notre famille à surmonter cette période difficile, nous avons décidé de mettre en place un plan d’action d’un million de francs suisses (soit 930 000 €) ».

Ce dernier comprend 4 grandes parties :

1. Une allocation exceptionnelle de 3 700 € versée à toutes les fédérations ainsi que l’annulation des cotisations pour l’année 2020.

2. Annulation des frais d’organisations pour les compétitions qui se sont déroulées entre janvier et mars 2020, ainsi que pour celles devant se tenir lors de la saison 2020-2021.

3. Une bourse spéciale offerte à chaque fédération afin de garantir la participation d’au moins un athlète aux Championnats de zone 2021 cadets et juniors.

4. Allocation exceptionnelle pour les arbitres qui officiaient sur les compétitions de la saison 2019-2020

Usmanov, qui a succédé à René Roch en 2008 à la tête de la fédération, a déjà montré la voie les années précédentes. En 2018, il a notamment donné plus de 15 millions d’euros à la FIE, ce qui a permis à l’instance de terminer l’année avec un budget bénéficiaire de 2,58 millions d’euros.

Le budget prévisionnel de la FIE pour l’année 2020 était de 19,69 millions d’euros. Sur cette somme, 4,65 millions d’euros provenaient des dons de M. Usmanov. Étant donné que l’escrime est au programme des Jeux, la fédération devait recevoir un paiement de 14 millions d’euros. Toutefois, les JO annulés, celui-ci sera effectué aux alentours de septembre 2021.

