Les journées se suivent, et fort heureusement se ressemblent pour l'escrime française ! Après l'argent de Maxime Pianfetti lundi au sabre : Romain Cannone à l'épée et Ysaora Thibus au fleuret sont déjà assurés du podium. Les deux Tricolores se sont qualifiés pour les demi-finales mardi. A suivre sur Eurosport en direct à partir de 17h30.

Cannone, champion olympique retentissant de Tokyo, est passé entre les gouttes et s'est même montré franchement convaincant contre le Suédois Jonathan Svensson (15-9), puis l'Italien Federico Vismara (15-12). En quarts de finale contre le redoutable Kazakhe Ruslan Kurbanov, le Francilien a su prendre la mesure de son adversaire au finish, passant de 12 touches partout à une victoire maîtrisée dans les dernières touches (15-13). Il affrontera en demi-finale Neisser Loyola, jeune prodige belge de 23 ans, qui l'avait battu dès les 32es de finale des derniers Championnats d'Europe.

Yannick Borel ne sera, lui, pas champion du monde de l'épée une deuxième fois en individuel. Le Gaudeloupéen, en or en 2018, n'a cette fois pas passé le 2e tour de la compétition mardi au Caire. Une vraie déception pour le numéro deux mondial, déjà battu dès son entrée en lice aux Jeux de Tokyo l'an dernier.

Borel a de quoi être frustré. Champion d'Europe il y a quelques semaines, il espérer surfer sur cette dynamique et profiter de son statut de tête de série pour avoir un parcours relativement dégagé. Mais il est tombé sur Kazuyasu Minobe, membre de l'équipe japonaise qui avait déjà frustré les Bleus lors des derniers JO, mettant fin à leur hégémonie sur l'épreuve par équipes dès les quarts de finale. Borel s'est incliné 15-13. Autre Nippon bourreau tricolore du jour, Koki Kano, qui avait dominé Borel dans le dernier assaut à Tokyo, a eu la peau d'Alexandre Bardenet en huitièmes de finale (15-12). Nelson Lopez-Pourtier avait lui été éliminé au deuxième tour par l'Italien Davide Di Veroli (15-9).

Thibus en course pour une premier grand sacre

Chez les fleurettistes françaises, on a un temps espéré un heureux hasard du tableau et une potentielle demi-finale entre Ysaora Thibus et Pauline Ranvier qui aurait assuré une finale et une troisième place. Si Thibus a très bien fait le travail en quarts de finale, Ranvier a buté à ce stade sur la Roumaine Maria Boldor (15-12). Boldor, la future adversaire de Thibus pour une place ne finale, donc, à partir de 17h55.

Pour Thibus, l'opportunité d'une première médaille d'or point à l'horizon, à deux assauts précisément. L'escrimeuse des Abymes s'est jusqu'ici sortie d'un tableau compliqué avec brio. La médaillée de bronze en 2017 et d'argent en 2018 avait éliminé la tête de série N.7, la Canadienne Jessica Zi Jia Guo, sans discussion en huitièmes de finale (15-8) avant de dominer la Japonaise Sera Azuma (15-11) dans ce qui pouvait ressembler à une affiche piège. La Nippone avait préalablement battu l'Américaine Maia Mei Weintraub, vainqueur à la surprise générale de l'Italienne Alice Volpi au T32.

Outre l'élimination de Pauline Ranvier, les deux Françaises en lice s'étaient arrêtées un peu plus tôt dans la compétition. Solène Butruille était tombée d'entrée, surclassée par la Britannique Carolina Stutchbury (15-4), avant qu'Anita Blaze ne soit sortie par la Chinoise Yue Shi (15-12) au deuxième tour.

