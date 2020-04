Les athlètes français déjà qualifiés pour le tournoi d’escrime des Jeux olympiques

Le report des JO a jeté le flou sur les qualifications, mais certains athlètes ont déjà leur ticket pour la compétition.

L’équipe d’épée masculine a été la première à décrocher le précieux sésame. C’était au Grand Prix de Berne à la faveur d’une victoire sur l’Italie. Yannick Borel, premier Français au classement FIE, est automatiquement qualifié pour l’épreuve individuelle.

Une commission de la FFE désignera par la suite les 2 autres athlètes qui participeront à l’épreuve par équipe et individuelle, ainsi que deux remplaçants. Si Alexandre Bardenet et Ronan Gustin semblent tenir la corde, la quatrième place dans l’équipe se jouera sans doute entre Romain Canonne et Daniel Jeéent.

Les fleurettistes sont aussi certains de voir le Japon. Ils ont validé leur billet après une brillante victoire en Coupe du Monde à Tokyo face aux États-Unis. Sauf blessure, le nom des quatre mousquetaires ne fait pas de mystère : Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Maxime Pauty et Julien Mertine. En cas de blessure, Jérémie Cadot pourrait faire son retour. Dans une moindre mesure, Wallerand Roger a aussi une carte à jouer, lui qui a obtenu une belle troisième place au Grand Prix de Turin.

En individuel, Enzo Lefort est assuré de disputer le tournoi. Les deux autres places seront attribuées par la fédération.

Chez les femmes, les fleurettistes seront aussi de la partie. Cette saison, elles ont fait 3e au Caire et 2e à Katowice. L’équipe n’est pas encore totalement arrêtée. Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier seront titulaires, sauf surprise de dernière minute. La quatrième place se jouera entre Solène Butruille et Astrid Guyart.

En individuel, Ysaora Thibus a obtenu le premier ticket grâce à son 6e rang au classement FIE.

La dernière équipe à avoir obtenu sa place est celle de sabre. Championnes du monde en titre, les coéquipières de Charlotte Lembach l’ont emporté cette saison à Salt Lake City.

Manon Brunet, 3e sabreuse mondiale, défendra les couleurs françaises dans le tournoi individuel, en compagnie de 2 autres sabreuses qui seront choisies à la fin de la période qualificative.

Dans le tournoi par équipe, elle devrait être associée à Cécilia Berder et Charlotte Lembach. La dernière place ira soit à Sarah Noutcha, soit à Sarah Balzer.

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021.

