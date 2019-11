Manon Brunet remporte la Coupe du Monde de sabre à Orléans

Les mousquetaires ont fait honneur à leur statut. Les quatre sabreuses de l’équipe de France ont été à la lutte dans le tableau final, même si elles ont connu des fortunes diverses.

Charlotte Lembach a atteint les quarts de finale. Elle a notamment battu la Russe Evgenia Podpaskova, la Sud-Coréenne Sooyeon Choi et la Russe Yana Egorian, avant de s’incliner face à la Chinoise Yaqi Shao.

Cecilia Berder a été sortie dès les 8e de finale. Elle a été dominée par la future médaille d’argent Olga Nikitina. Margaux Rifkiss, elle, a été sortie en 16e de finale par la Grecque Theodora Gkoubtoura. Quant à Sarah Balzer, elle s’est fait balayer en T64 par l’Italienne Michel Battiston (15-6).

Manon Brunet a fait un parcours sans faute, en éliminant notamment l’Ukrainienne Olga Kharlan en demi-finale à l’issue d’un combat à rebondissements (15-14). Auparavant, elle avait notamment battu la Sud-Coréenne Jiyeon Kim en quart de finale, l’Azérie Sabina Karimova en huitièmes et la Russe Svetlana Sheveleva en T32.

Face à Nikitina, elle a fait un départ canon avec cinq touches inscrites d’affilée. Elle a ensuite un peu baissé le pied, laissant la Russe refaire son retard puis passer devant à 8-7.

Toutefois, la Française n’a pas laissé son adversaire faire le trou. Elle est rapidement repassée devant et a ensuite fait parler sa vitesse pour décrocher la médaille d’or. Manon Brunet signe donc sa première victoire de la saison, et qui plus est à domicile.

Dans l’épreuve par équipe, les Bleues ont pris la 5e place. Elles ont été sorties en demi-finale par l’Ukraine (45-44). Le titre a été remporté par la Russie, championne du monde en titre.

Voici le classement des meilleures Françaises :

• 1re : Manon Brunet

• 8e : Charlotte Lembach

• 9e : Cecilia Berder

• 29e : Margaux Rifkiss

• 43e : Margaux Gimalac

• 48e : Sara Balzer