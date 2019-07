Médaille d’argent pour l’équipe de France féminine de sabre aux Universiades de Naples

Le quatuor composé de Sara Balzer, Rozène Castanié, Sarah Noutcha et Margaux Rifkiss a livré un très bel ultime combat face au pays hôte et a offert à l’escrime française une septième médaille dans ces Universiades. Auparavant, elles étaient venues à bout de la Corée du Sud et de la Hongrie.

L’autre belle performance de la journée est à mettre à l’actif de Lucas Poullain. Le champion de France universitaire en titre a obtenu sa qualification en quart de finale du tournoi individuel après sa victoire en 2 sets face au Japonais Yuya Ito. En double, avec Ronan Joncour, il a décroché son billet pour les quarts de finale après avoir battu l’équipe de Hong-Kong.

En football, les Bleus ont été éliminés du tournoi en quarts. Opposés à l’Italie, ils ont résisté tout le match et pensaient même accrocher les prolongations avant que le pays hôte n’inscrive un coup franc dans les arrêts de jeu de la partie. Fin de parcours cruelle pour une équipe qui avait obtenu l’argent à Taïpei il y a deux ans.

Autre désillusion : le relais 4x200m nage libre qui a terminé 5e de la finale, après avoir pourtant signé le 2e temps en qualification. Même issue pour Mathieu Geoffroy en 200 m dos et Théo Bussières en 50 m brasse. Le premier a terminé 6e de sa finale tandis que le deuxième a pris la 8e place… Ils ont pourtant tous les deux battu le record de France universitaire de leur discipline.

Enfin, Rougui Sow a pris seulement la 10e place en finale de la longueur avec un saut à 6,21 m. Le concours a été remporté par l’Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk, auteure d’une marque à 6,84 m, soit plus de 10 cm au-delà du record personnel de la Française. Aucun regret à avoir donc pour Rougui Sow tant le niveau était élevé.