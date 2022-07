La Marseillaise ne résonnera pas jeudi au Caire. Après le doublé Romain Cannone (épée) - Yasora Thibus (fleuret) mardi et la victoire d'Enzo Lefort (fleuret) mercredi, les Français ont calé jeudi lors de l'ouverture des épreuves par équipes. Il n'y aura pas de titre, et s'il reste tout de même une chance de médaille, elle sera au mieux en bronze.

Au sabre, les garçons se sont inclinés dès les quarts de finale contre la Corée du Sud (45-39), alors qu'ils ont compté cinq touches d'avance (25-20) juste après la mi-match. Le bourreau des Bleus se nomme Oh Sanguk. Dans la "zone", le Coréen a survolé ses trois relais, face au vice-champion du monde Maxime Pianfetti (10-2), Sébastien Patrice (10-4) puis Bolade Apithy (5-2). Deux assauts pour remettre son équipe devant au score et un troisième pour finir le travail. A lui seul, il a donc inscrit plus de la moitié des touches sud-coréennes.

A l'épée, les filles peuvent encore décrocher une médaille de bronze, mais elles devront se remobiliser après leur défaite en demi-finale contre l'Italie qui va leur rester en travers du masque. Dans un duel acharné et particulièrement tactique, les Bleues y ont cru. Lorsque Auriane Mallo est revenue en piste pour le neuvième et dernier relais, l'Italie menait de deux longueurs, 24-22. Puis la gauchère de Saint-Gratien a sorti le grand jeu et, après un coup double, les Françaises menaient 29-28 à moins de dix secondes de la fin.

Malheureusement, à six secondes du dénouement, Rossella Fiamingo a trouvé l'ouverture en évitant la double pour égaliser à 29-29, avant de crucifier Auriane Mallo à la touche décisive. Dur à avaler pour les filles de Lionel Prunier, qui tenteront donc d'obtenir une médaille de bronze jeudi après-midi contre la Pologne.

Les épreuves par équipes se poursuivront vendredi avec le fleuret dames et l'épée masculine. Les deux équipes de France ont franchi le cap des premiers tours sans encombre ce jeudi en se qualifiant toutes les deux pour els quarts de finale.

