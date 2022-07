Escrime

Mondiaux 2022 - Lui aussi y a eu droit : la Marseillaise pleine d'émotions pour Enzo Lefort, sacré au fleuret

Après Ysaora Thibus et Romain Cannone déjà sacrés en fleuret et à l'épée mardi, Enzo Lefort a eu l'honneur d'entendre l'hymne national français au moment de recevoir sa deuxième médaille d'or mondiale, mercredi au Caire. Une Marseillaise pleine d'émotion pour le Français, absent aux Europe et frustré aux Jeux olympiques, mais revanchard à souhait aux championnats du monde.

00:02:39, il y a une heure