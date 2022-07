Cette fois, elle tient son or ! Ysaora Thibus est devenue championne du monde du fleuret au Caire mardi. La Française, impériale toute la journée durant, a dominé en finale l'Italienne Arriana Errigo (15-10), octuple championne du monde en carrière. Pour la Guadeloupéenne, médaillée d'argent des Mondiaux 2018, de bronze en 2017 ou encore membre de l'équipe tricolore deuxième aux Jeux de Tokyo, ce titre est la consécration qu'elle après laquelle elle courrait depuis le début de sa carrière. Et il est ô combien mérité !

Thibus a tout bien fait dans cette finale. Contre une adversaire qui avait pris à la gorge la championne olympique 2020, l'Américaine Lee Kiefer, en demi-finale, la fleurettiste de 30 ans n'a jamais donné le moindre espoir à la Transalpine. En contrôle dès les premières passes d'armes, elle a fait preuve d'une maîtrise totale, de ses émotions comme de son escrime. Une fois le plan d'attaque d'Errigo digéré, Thibus a récité ses gammes. Attaques précises, contres diaboliques et même les petites touches de défense qui ne rapporte rien, si ce n'est annuler la touche adverse, la native des Abymes s'est vite mise en position de patronne sur la piste.

Ysaora Thibus renoue avec l'histoire du fleuret féminin français en devenant la troisième championne du monde de la spécialité. L'Hexagone attendait ça depuis 51 ans, et le titre de Marie-Chantal Depetris-Demaille, première escrimeuse française à décrocher alors l'or mondial. Les temps ont bien changé. Il était plus que le moment de récompenser la régularité de Thibus au plus haut niveau, elle qui aura attendu sa 19e médaille en carrière dans un grand championnat pour se couvrir d'or.

Plus d'informations à suivre...

