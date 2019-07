La dernière journée des championnats du monde d’escrime laissera sans doute un goût d’inachevé dans le clan français. Après les sabreuses, battues par la Russie un peu plus tôt ce mardi (45-40), ce sont les fleurettistes masculins qui ont échoué en finale. Erwann Le Péchoux, Enzo Lefort, Maxime Pauty et Julien Mertine ont été dominés du début à la fin par les Etats-Unis (45-32) et doivent donc eux aussi se contenter d’une médaille d’argent.

Cinq médailles au total pour les Français

Dans le dur dès le premier relais, lors duquel Le Péchoux s’est retrouvé sans solution face à Race Imboden (5-1), les Bleus n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Un ton au-dessus, les Américains ont réussi à maintenir leur avance, voire à l’accroître à l’approche du dénouement. Sacrés champions d’Europe il y a un mois à Düsseldorf, les Français n’ont donc pas enchaîné avec le titre mondial, qui les fuit depuis cinq ans.Cette deuxième place est néanmoins loin d’être infamante et vient porter à cinq le total de médailles remportées par les Tricolores du côté de Budapest (dont deux en or).