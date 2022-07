Ce n'est peut-être pas la breloque la plus attendue, mais la France va bien ouvrir son compteur ce lundi. Maxime Pianfetti, 23 ans, s'est qualifié pour les demi-finales du sabre lundi et est d'ores et déjà assuré de décrocher au moins le bronze. Il est le dernier Français en liste de cette première journée des Mondiaux du Caire après les éliminations prématurées de Boladé Apithy ou des épéistes féminines, qui n'ont pas non plus passé le cut des huitièmes de finale.

Pour sa toute première participation aux Mondiaux, Pianfetti s'impose déjà comme une des sensations de la compétition dans les rangs tricolores. 25e au classement mondial du sabre, le Tarbais a déjoué tous les pronostics. Il s'est tout d'abord offert le N.1 mondial, le Coréen Junghwan Kim dès le deuxième tour (15-13). Pianfetti a poursuivi sur sa lancée, au bout du suspense contre le vice-champion olympique de Tokyo, l'Italien Luigi Samele. Au bord du précipice à 13-14, le Français a renversé la situation pour s'imposer d'une touche et s'ouvrir la voie du dernier carré.

L'assaut pour une place en finale contre le Roumain Iulian Teodosiu est prévu à 18h10, à suivre sur Eurosport.

Dernier espoir du jour

Boladé Apithy, médaillé de bronze aux Championnats d'Europe le mois dernier, a, lui, été éliminé au stade des huitièmes de finale. Après être sorti vainqueur du duel franco-français contre Eliott Bibi au premier tour (15-6), Apithy, sixième mondial, a écarté l'Italien Tamas Decsi (15-11) au tour suivant. Mais le Français de 36 ans a ensuite buté sur l'Iranien Ali Pakdaman, N.12 mondial, 15 touches à 7. En début de journée, Sébastien Patrice, 22 ans, avait été sorti au premier tour par l'Allemand Matyas Szabo.

Chez les femmes, aucune des quatre épéistes françaises engagées dans le tableau final n'a réussi à se hisser en quart. Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo et Joséphine Jacques-André-Coquin se sont arrêtées en huitièmes, tandis que Lauren Rembi s'était inclinée un tour plus tôt.

Ce n'est pourtant pas passé loin pour Mallo (15-14 contre l'Italienne Rosella Fiamingo) et Jacques-André-Coquin (11-10 face à la Chinoise Yu Sihan), toutes deux été éliminées à la mort subite. (Avec AFP)

