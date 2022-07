Et une de plus ! Après une razzia sans précédent lors des épreuves individuelles (quatre médailles dont trois en or), l'équipe de France avait commencé les épreuves par équipes en mode pianissimo jeudi, une journée achevée sans médaille que ce soit au sabre masculin ou à l'épée féminine. Cette fois, il y aura, a minima, une médaille d'argent pour la délégation tricolore après la qualification pour la finale des épéistes. Romain Cannone, Yannick Borel et Alex Fava ont pris le dessus sur la Hongrie (45-37) en demi-finales.

Après avoir passé sans encombre les premiers tours jeudi, les Bleus ont entamé leur journée par un quart de finale contre la Suisse, qu'ils ont maîtrisé presque d'un bout à l'autre, même si les Helvètes ont effectué un dangereux rapproché (30-20 après les six premiers relais, 45-42 au final). A l'inverse, la demi-finale contre la Hongrie a été longtemps indécise avant que les Français n'accélèrent enfin.

Pas de doublé pour Thibus

A la mi-match, tout restait à faire (23-23). Mais Alex Fava, aligné à la place d'Alexandre Bardenet, et le champion du monde Romain Cannone ont bien géré leurs deux derniers passages sur la piste pour transmettre le relais à Yannick Borel (33-29), lequel comptait quatre touches de marge avant l'assaut décisif face à Gergely Siklosi. Très tactique jusqu'ici, le match s'est alors débridé, le Hongrois étant contraint de prendre de gros risques face au chronomètre qui tournait. Borel a été alors plus que solide, empilant les touches (12-8 sur le dernier relais) pour permettre aux Bleus de s'imposer finalement sans trop trembler.

Pour eux, ce sera donc au pire de l'argent. Mais les hommes de Gauthier Grumier et Hugues Obry, tous très performants à titre individuel cette saison, veulent absolument l'or, eux qui, en équipe, n'ont pas signé le moindre succès en 2021-2022, que ce soit en Coupe du monde ou lors des récents Championnats d'Europe. A Antalya, le mois dernier, ils s'étaient contentés du bronze, après une défaite au goût très amer face à l'Italie. Ce sont ces mêmes Italiens qu'ils retrouveront en fin de journée à 18h30 dans une finale qui s'annonce tendue. Elle sera à suivre en direct sur Eurosport et l'application Eurosport.

Pour le titre, c'est en revanche terminé pour les filles au fleuret. Malgré la présence de la toute nouvelle championne du monde, Ysaora Thibus, accompagnée de Pauline Ranvier, Anita Blaze et Solène Butruille, les Françaises ont buté assez nettement sur les Etats-Unis (45-35). Elles espèrent maintenant ne pas connaître le même sort que les épéistes jeudi, qui avaient échoué au pied du podium en s'inclinant dans la petite finale contre la Pologne. Pour Thibus et ses camarades, ce sera face au Japon.

