Après les Français au fleuret ce sont les Françaises au sabre qui se sont qualifiées pour les quarts de finale des Championnats du monde d'escrime. Les fleurettistes, sacrés champions d'Europe il y a un mois à Düsseldorf (Allemagne), ont facilement disposé des Canadiens en 16es de finale (45-32), après avoir éliminé la Slovaquie (45-23), un tour plus tôt. Ils affronteront l'Allemagne pour une place dans le dernier carré, mardi matin.

Championnes du monde en titre et N.1 mondiales, les sabreuses françaises étaient exemptées de 32es de finale et ont facilement disposé de la Turquie (45-24) en 16es de finale. En quarts de finale, elles affronteront l'Ukraine de la quadruple championne du monde (2013, 2014, 2017 et 2019) Olga Kharlan, mardi.