De la divine surprise à la sortie de route tout aussi étonnante. Romain Cannone a pris la porte à l’épée, ce dimanche, dès le premier tour du tableau principal. Il a été dominé 15-11 par Neisser Loyola, à Antalya, lors de Championnats d’Europe d’escrime qu’il abordait avec une ambition débordante, un an après avoir conquis le mont Olympe à Tokyo.

Cannone avait depuis confirmé, s’installant au sommet de la hiérarchie mondiale, avec la farouche volonté de prouver qu’il n’était pas l’auteur d’un "one-shot" : "Champion olympique ou pas, le statut ne me protègera pas. De toute façon, je n'ai pas envie de me dire que je suis champion olympique et que ma carrière est finie (...) J'ai encore cette énergie, des choses à prouver." Ce couac est un premier camouflet en ce sens.

Ad

Champion olympique à l'épée, Cannone revoit sa finale : "Là, c'était à la limite de la saucisse"

Escrime Maximilien Chastanet en bronze après sa défaite face à Tommaso Marini IL Y A 18 HEURES

La compétition par équipes et les Mondiaux pour rebondir

Mais Cannone n’a pas dit son dernier mot lors de ces "Europe". Il lui reste la compétition par équipes, mercredi, pour relever la tête. Surtout, un temps fort estival est susceptible de prendre le pas sur cette déception : les Mondiaux, du 15 au 23 juillet au Caire. L’épéiste de 25 ans y aura l’occasion de prouver qu’il est l’homme des grands rendez-vous, à deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour le contingent tricolore, les espoirs de médaille dans cette épreuve de l’épée hommes ne se sont pas envolés, malgré son élimination précoce. Yannick Borel, multiple médaillé mondial et tombé de haut à Tokyo, reste en lice pour le sacre. Il s’est qualifié pour les quarts de finale, remportant ses trois premiers matches du tableau principal 15-7, 15-11 et 15-9. Prochain adversaire pour Borel : Richard Schmidt. Les demi-finales seront à suivre à partir de 17h30 sur notre application

Cannone en or : la 15e touche du sacre et l'explosion de joie du clan français

Escrime Cannone, l'après Tokyo : "L'objectif, c'est de rester N°1 mondial pendant trois ans" 16/06/2022 À 21:54