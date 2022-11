En moins de 12 mois, Romain Cannone a remporté 3 couronnes majeures de l'épée mondiale : l'or olympique à Tokyo, puis les 2 titres mondiaux en juillet. Le Saint-Maurien a donc absolument tout pour aborder la saison 2022-23 qui débute à Berne ce week-end sur un petit nuage, mais ce n'est pourtant pas le cas. Usure, inertie, Romain peine à mettre des mots sur ce qu'il a ressenti au moment de reprendre l'entraînement : "Pour la première fois de ma carrière, j'avoue que c'est difficile. Peut-être que je n'ai pas eu une trêve suffisamment longue. Du coup, au moment de reprendre l'épée, j'avais un peu moins ce feu sacré…"

Romain Cannone aux Mondiaux 2022, au Caire. (Crédit - FFE). Crédit: From Official Website

Cela s'est traduit par des résultats en retrait par rapport à l'an passé sur les épreuves du circuit national. Là où, il y a un an, le nouveau champion olympique avait enchaîné deux succès sur les deux premiers circuits nationaux en 2021, il n'y a eu qu'une encourageante 6e place à Livry-Gargan suivie d'une discrète 16è place à Petit-Bourg (Martinique) avant de terminer hors du top 30 à Colmar fin octobre. Le Français relativise : "Ces compétitions-là sont des repères, elles peuvent donner de la confiance ou servir de signal d'alarme si besoin". C'est donc plutôt la 2e option qui prime dans l'esprit de Romain au moment de prendre la route vers la Suisse, tout en se gardant bien de succomber à un quelconque sentiment de panique.

L'énergie, la clé

Il faut dire que tout, ou quasiment, a changé dans l'univers de Romain Cannone, passé du statut d'invité surprise aux Jeux, à celui de numéro un mondial à l'épée. Les partenaires devenus plus nombreux, impliquent un temps plus important consacré aux différents évènements pour lesquels il est sollicité. Autre particularité du champion olympique, il est l'un des très rares athlètes de l'équipe de France d'escrime à travailler en dehors de ses fonctions purement sportives. Il faut donc trouver un nouvel équilibre dans la gestion dans l'emploi du temps du Français qui résume : "savoir comment gérer mon énergie, c'est une des clés de la saison qui débute".

Romain Cannone, du titre olympique au statut de numéro 1 mondial. Crédit: Imago

L'approche psychologique a également évolué. Revenu du Japon avec la médaille d'or autour du cou, Romain Cannone avait intimement besoin de prouver que ce sacre n'était pas un simple alignement de planètes. Avec une victoire à la Coupe du monde à Eindeheim en Allemagne, puis les 2 titres mondiaux en Egypte, Cannone a rempli sa mission. Qui plus est en terminant premier du classement mondial devant son compatriote Yannick Borel. La légitimité du titre olympique n'étant plus à prouver, cela fait un moteur de moins au moment de repartir au combat.

Tu as beau être champion Olympique, tu as encore beaucoup de choses à prouver

Ce retard à l'allumage n'est pas forcément inquiétant car le format de la saison qui débute est un peu particulier. Alors que les premières épreuves de Coupe du monde débutent ce week-end, la phase qualificative pour les Jeux de Paris 2024 n'interviendra que dans six mois, en avril 2023. D'ici-là, il y a une sorte de zone grise sur laquelle il est certes impossible de faire l'impasse, mais le pic de forme est programmé pour plus tard. Du côté du manager de l'équipe de France, Hugues Obry on confirme : "La saison sera longue, j'ai des épreuves sélectives en mai et si les gars sont prêts dès octobre, ça veut dire qu'il y a un souci dans la préparation".

Autre point rassurant : le chemin parcouru par l'épéiste parisien depuis les pistes japonaises contribue largement à conserver une certaine sérénité. Au-delà même des victoires, Romain Cannone a pris de l'épaisseur tout au long de la saison 2021-22, et le duo formé par Hugues Obry et Gauthier Grumier, l'entraineur de l'équipe de France, y est pour beaucoup selon lui. Romain se souvient de l'état d'esprit à leur arrivée à la tête de la délégation bleue, juste après les Jeux : "Tu as beau être champion olympique, tu as encore beaucoup de choses à prouver". Un discours apprécié par le champion tokyoïte car il cadrait parfaitement avec son désir intime de montrer que son titre n'était pas le fruit d'une réussite insolente. Le changement d'encadrement de l'épée tricolore s'est également accompagné d'une plus grande rigueur en matière d'organisation. Un atout de plus pour Romain qui a désormais besoin d'un planning millimétré pour faire face à toutes ses obligations.

Apprivoiser un statut de champion olympique

Cannone a aussi logiquement dû apprivoiser un nouveau statut, et par conséquent une nouvelle approche des compétitions. Propulsé dans le haut du classement mondial suite à son titre, Cannone est désormais dispensé de tirer lors des premières journées de compétitions : "Maintenant, quand j'arrive, les autres ont déjà une journée de compétition dans les jambes, ils ont le couteau entre les dents, donc il faut être prêt dès que tu débutes, être juste dès la première touche". Sans compter que les adversaires sont désormais encore plus motivés à l'idée de combattre un champion olympique.

Une meilleure gestion aussi à l'échelle d'une rencontre. Son goût pour l'attaque lui a souvent coûté cher lorsqu'il se retrouvait face à des adversaires particulièrement bons en défense… "Maintenant, je sais que si ça ne passe pas à l'attaque, je dois peut-être le faire venir dans mon terrain, défendre moi-même pour amener mon adversaire à faire des choses qu'il n'aime pas". Et c'est aussi là que la présence de Gauthier Grumier a fait avancer le chef de file français. "Gauthier est un très grand technicien, qui sait repérer le moindre changement opéré par l'adversaire durant un match. Ca te fait gagner beaucoup de temps et tu évites de t'entêter dans un schéma défavorable".

S'il y a besoin de passer un savon, vous pouvez compter sur moi

A la discrétion du champion olympique par équipe 2016, s'associe le caractère bien trempé de Hugues Obry. "Quand tu as un Hugues Obry derrière toi qui hurle après l'arbitre, qui se bat pour toi, cela amène une certaine confiance. Tu sens que tu peux aller à la guerre et qu'il te défendra s'il y a de l'injustice". Un binôme complémentaire et dont le bilan au terme de la première année d'exercice est impressionnant, au-delà de celui de Romain Cannone d'ailleurs.

Et c'est peut-être aussi là un des atouts du champion olympique : le poids de la délégation tricolore ne repose pas uniquement sur ses épaules, mais aussi sur celles haut-perchées de Yannick Borel et d'Alexandre Bardenet. Sans oublier Nelson Lopez-Pourtier vainqueur du Challenge Monal la saison dernière, d'Alex Fava, et enfin de Daniel Jérent.

Quel que soit le résultat de cette première épreuve de Coupe du monde, il ne fait aucun doute que la "flamme" qui tarde à s'allumer, finira par prendre : "Plus on s'approchera du printemps, à partir de mars, avril, mai, le stress, la niaque et l'envie vont revenir", insiste le jeune Français.

Et comme s'il y avait besoin d'en rajouter, le célèbre challenge Monal, l'épreuve parisienne de coupe du monde à l'épée, qui comptera en tant que première épreuve qualificative pour les Jeux de Paris 2024, se tiendra non pas à la Halle Coubertin comme de coutume mais à Saint-Maur. Précisément dans le club de Romain Cannone. Ce serait bien le diable si cela ne suffisait pas à le motiver.

En dernier recours, Hugues Obry n'hésite pas à offrir ses services : "S'il y a besoin de passer un savon à un moment, vous pouvez compter sur moi". Cette fois, nous voilà totalement rassurés.

