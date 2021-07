Escrime

My Olympic Journey - Takahiro Shikine et ses ambitions olympiques : "Je poursuis le rêve de mon père"

MY OLYMPIC JOURNEY - Takahiro Shikine revient sur son rêve de disputer les Jeux Olympiques, qui vont commencer dans deux semaines à Tokyo. Je Japonais, spécialiste du fleuret et ancien champion du monde juniors, analyse sa technique et sa manière d'aborder un duel.

00:02:48, il y a une heure