L'équipe de France masculine d'épée, championne du monde en titre, s'est qualifiée pour les JO 2020 grâce à sa deuxième place samedi à Heidenheim (Allemagne), et tentera de décrocher un quatrième titre olympique consécutif dans un peu plus de six mois à Tokyo. Yannick Borel, Ronan Gustin, Alexandre Bardenet et Romain Cannone se sont inclinés en finale contre la Hongrie 45 touches 43.

Grâce à cette deuxième place, ils sont assurés de finir dans le top 4 mondial à l'issue de la phase de qualification en avril 2020, alors qu'il reste deux étapes de Coupe du monde (Vancouver et Buenos Aires). Ce billet collectif validé pour Tokyo offre également trois places pour l'épreuve individuelle au Japon. Sacrés aux Mondiaux en juillet 2019 à Budapest, les épéistes français ont pris la 2e place de la Coupe du monde à Paris en mai 2019, et se sont imposés à Berne (Suisse) en novembre. L'épée masculine française est invaincue aux Jeux olympiques par équipes depuis 2004, enchaînant les titres à Athènes, puis à Pékin en 2008 et Rio en 2016, alors que l'arme n'était pas au programme par équipes à Londres en 2012. L'escrime française a enregistré deux autres podiums samedi : les fleurettistes Ysaora Thibus et Enzo Lefort ont tous les deux pris la 3e place en Coupe du monde, respectivement à Katowice (Pologne) et Paris.