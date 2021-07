Elles se sont fait peur, mais les sabreuses tricolores sont en finale des Jeux Olympiques ! Elles ont assuré une seizième médaille au clan français au bout d'un combat qu'elles avaient bien en main face aux Italiennes et qu'elles ont su conclure, non sans trembler (45-39). Manon Brunet, Charlotte Lembach et Cécilia Berder décrocheront quoi qu'il arrive la première médaille de l'histoire du sabre par équipes féminin pour la France. Une performance historique !

Médaillée à cinq reprises dans cette épreuve, mais uniquement chez les hommes jusque-là (argent en 1984, 1992, 2000 et or en 2004 et 2008), l'équipe de France va donc changer la donne après ces Jeux de Tokyo. Emmenées par une Manon Brunet déjà médaillée en individuel et impériale dans ses relais, les Bleues ont asphyxié d'entrée leurs adversaires Italiennes. Montant jusqu'à 15 touches d'avance, elles ont toutefois joué à se faire peur lors de l'antépénultième relais, perdu 18-5 par Charlotte Lembach, remettant par la même occasion les Italiennes dans le coup.

Revenues à trois touches des Bleues, les sabreuses transalpines sont tombées sur un os nommé Brunet. La Française a de nouveau infligé un 5-1 à la pauvre Irene Vecchi pour laisser la voie libre à Cécilia Berder, qui a conclu sans trembler (45-39). Les Françaises défieront le Comité Olympique Russe en finale (12h30), pour tenter de rendre cette première médaille historique du plus beau métal qui soit. Elles devront réaliser un exploit, face aux championnes olympiques en titre. Avec ce qu'elles ont montré en quart et en demie, l'espoir est tout à fait permis pour les Bleues !

