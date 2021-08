Tokyo 2020

Le fleuret par équipes français obtiendra-t-il une treizième médaille dans ces Jeux Olympiques ? L'espoir est en tout cas de mise après la victoire des Bleus sur l'Egypte en quart de finale (45-34), non sans mal. Car les onze touches d'écart au final ne reflètent pas les difficultés qu'ont eues Enzo Lefort et ses coéquipiers pour venir à bout de solides et accrocheurs Egyptiens.

Des Egyptiens très accrocheurs, le Pechoux en sauveur

Mis à mal par Abouelkassem, Hassan et Hamza, les fleurettistes français, très décevants en individuel, ont eu énormément de mal en début de combat. Menés pendant toute la première moitié du quart de finale, les Français ont dû se reposer sur le relais de leur remplaçant Erwann Le Pechoux pour se remettre la tête à l'endroit. Le vétéran (39 ans) a assuré pour sa dernière compétition en professionnel et a permis d'avoir une avance confortable à l'avant-dernier relais (35-29).

Fatigués et finalement dépassés, les Egyptiens ont cédé sur un ultime relais d'Enzo Lefort parfaitement orchestré. Médaillés d'argent à Rio, les fleurettistes tricolores rejoignent le dernier carré et affronteront le Japon pour une place en finale un peu plus tard dans la matinée (6h40 heure française).

