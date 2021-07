Tokyo 2020

Le sabre par équipes tricolore est en route pour une première historique ! Médaillée à cinq reprises dans cette épreuve, mais uniquement chez les hommes (argent en 1984, 1992, 2000 et or en 2004 et 2008), l'équipe de France s'est qualifiée en demi-finales de la discipline chez les dames après son succès sur les Etats-Unis (45-30).

Portées par Manon Brunet, médaillée de bronze en individuel et qui a mis du temps à rentrer dans son quart de finale, les Bleues ont assuré sans trop de souci face aux Américaines. Cécilia Berder et Charlotte Lembach ont bien épaulé Brunet, pour s'envoler à mi-combat et prendre huit longueurs d'avance à 33-25. Face à Zagunis, Stone et une Wozniak rapidement blessée à la jambe, les sabreuses tricolores ont déroulé pour finalement s'imposer par quinze touches d'avance (45-30).

Elles se qualifient pour les demi-finales, où elles pourront assurer une médaille historique face à l'Italie, victorieuse de la Chine (45-41) dans le dernier quart de finale. La Russie et la Corée du Sud complètent le dernier carré. Rendez-vous à 6h40 pour la demi-finale des Bleues !

