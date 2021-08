La 21e médaille du clan tricolore est assurée ! Mis en difficulté par les Egyptiens en quart de finale, les fleurettistes Français ont de nouveau souffert face au Japon en demi-finale mais ont fait le nécessaire pour s'imposer (45-42), accéder à la finale de l'épreuve et continuer leur route vers un nouveau sacre olympique, 21 ans après la médaille d'or du fleuret par équipes à Sydney.

Mais que ce fut dur ! Pourtant devant de huit touches au dernier relais, les Bleus ont joué à se faire peur en laissant les Japonais revenir à deux touches dans un final irrespirable. Le vétéran Erwann le Pechoux, qui dispute sa dernière compétition en professionnel à 39 ans, a puisé dans ses ressources pour venir à bout de Matsuyama et offrir à la France une revanche contre la Russie, cinq ans après la défaite en finale à Rio.

Tokyo 2020 De l'inquiétude mais beaucoup de sérieux : les fleurettistes français en demie IL Y A 3 HEURES

Enzo Lefort impérial

Avant cela, les fleurettistes tricolores avaient pourtant montré un meilleur visage que contre l'Egypte un peu plus tôt dans la journée. Sérieux, appliqués et portés par un Enzo Lefort impérial, les Bleus ont bien rattrapé le difficile premier relais de Julien Mertine (1-7) pour refaire leur retard et même repasser devant les Japonais.

Menant 40-32 au dernier relais, les Français ont assuré l'essentiel et disputeront à 12h50 la finale face aux Russes, vainqueurs des Américains en demie (45-41). Médaillée à douze reprises et titrée huit fois dans cette discipline, l'équipe de France de fleuret par équipes entend bien continuer la lignée des couronnes olympiques entamée en 1924. Ce serait une belle manière de conclure la très belle semaine de l'escrime française.

Tokyo 2020 France - Egypte EN DIRECT VIDEO IL Y A 4 HEURES