Escrime

Tokyo 2020 - Ysaora Thibus : "Avec du recul, on saura savourer cette médaille"

TOKYO 2020 - Juste après leur défaite en finale par équipe de fleuret, Ysoara Thibus et ses coéquipières étaient déçues du résultat et frustrée de ne pas avoir plus gêné leurs adversaires du comité olympique russe. Mais la fleurettiste bleue était persuadée qu'elle finirait par apprécier le métal argenté de leur breloque.

00:00:25, il y a une heure