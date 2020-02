Conditions générales d’utilisation - droit Anglais - 1

Eurosport Player vous permet d’accéder à un large éventail de chaînes linéaires, de contenu sportif en direct et en différé, d’articles de sport/ d’informations sportives, informations, biographies et commentaires sportifs (« Contenu Eurosport ») diffusés en temps réel via Internet vers certains téléviseurs enregistrés, compatibles et connectés à Internet, ordinateurs et autres appareils (« Appareils Eurosport Player »).

Eurosport Player vous est fourni par la société Dplay Entertainment Limited, constituée conformément au droit de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro d’inscription au registre du commerce 09615785, ayant son siège social sis Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, United Kingdom [Royaume-Uni] (« Dplay »).

Les présentes Conditions générales d’utilisation régissent votre utilisation d’Eurosport Player et stipulent l’accord entre vous et nous. Tels qu’utilisés dans les présentes Conditions générales d’utilisation, les termes « Eurosport Player », « service Eurosport Player », « notre service » ou « le service » désignent le service en ligne fourni par Dplay pour découvrir et visionner le Contenu Eurosport, y compris toutes les caractéristiques et fonctionnalités, les recommandations et les comptes-rendus, le site Internet, et les interfaces de l’utilisateur, ainsi que l’ensemble du contenu et des logiciels liés à Eurosport Player.

En vous inscrivant à Eurosport Player, vous confirmez que vous êtes lié par les présentes Conditions générales d’utilisation, y compris toute modification y afférente ou le service conformément aux présentes Conditions générales d’utilisation.

Pour utiliser le service Eurosport Player, vous devez disposer d’un accès Internet et d’un Appareil Eurosport Player.

1. Access à Eurosport Player.

Vous pouvez accéder à Eurosport Player en souscrivant ou en achetant un ou plusieurs pass d’accès à Eurosport Player (« Votre Pass »/« Vos Pass » ou « Pass Eurosport ») directement par notre intermédiaire. Vous trouverez de plus amples informations sur nos principales offres actuelles à l’adresse suivante : https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Vous devrez nous fournir un mode de paiement actualisé, valide et accepté par notre service, que vous pourrez mettre à jour le cas échéant (« Mode de paiement »). Les cartes de débit et de crédit sont acceptées.

Certains types de Pass Eurosport se renouvellent automatiquement sauf si vous empêchez le renouvellement automatique de Votre Pass avant votre prochaine date de renouvellement (pour savoir comment procéder, voir « Résiliation » ci-dessous). Si Votre Pass se renouvelle automatiquement, ce renouvellement sera de même durée que celle de votre abonnement initial (sauf indication contraire de notre part), et vous nous autorisez à vous facturer vos prochains frais d’abonnement sur votre Mode de paiement.

Si vous cessez, interrompez ou reprenez tout Contenu Eurosport, y compris tout Pass Eurosport, la période d’accès vous permettant de visionner ledit contenu sur ledit Pass Eurosport ne sera pas prolongée. À l’expiration de la période d’accès concernée, le contenu ne sera plus mis à votre disposition.

Des informations spécifiques sur tout abonnement ou achat d’Eurosport Player que vous avez effectué directement auprès de nos services sont disponibles sur notre site Internet, en cliquant sur l’icône du personnage ou en vous connectant via la case d’ouverture de session en haut à droite de la page, puis en cliquant sur la rubrique « Abonnement » à gauche de la page « Compte ».

2. Accès à Eurosport Player via une Tierce partie.

Les Pass Eurosport peuvent être souscrits ou achetés via une tierce partie et vous pourrez accéder à Eurosport Player via une tierce partie et/ou notre site Internet sur un Appareil Eurosport Player. Le prix, la durée et le contenu de tout Pass Eurosport acheté via une tierce partie, y compris avec option de renouvellement dudit Pass Eurosport, peuvent être différents du prix, de la durée et du contenu (et la faculté de renouvellement) de tout Pass Eurosport acheté directement auprès de nos services.

La tierce partie concernée vous communiquera les informations relatives aux modalités d’accès à Eurosport Player au moment de votre abonnement ou achat d’un Pass Eurosport auprès d’eux. Vous devrez fournir à ladite tierce partie un mode de paiement actualisé et valide, accepté par ladite tierce partie, que vous pourrez mettre à jour le cas échéant (sous réserve des conditions de paiement de ladite partie).

Certains types de Pass Eurosport se renouvellent automatiquement, sauf si vous empêchez le renouvellement automatique de Votre Pass avant la fin de la prochaine date de renouvellement (pour savoir comment procéder, voir « Résiliation » ci-dessous). Si Votre Pass se renouvelle automatiquement, vous autorisez ladite tierce partie à facturer vos prochains frais d’abonnement sur le mode de paiement accepté par ladite tierce partie. Ladite tierce partie se doit de vous communiquer les informations relatives à tout remboursement que vous seriez susceptible de recevoir dans ce cas d’un Pass Eurosport souscrit ou acheté via une tierce partie.

Si vous cessez, interrompez ou reprenez tout Contenu Eurosport, y compris tout Pass Eurosport, la période d’accès vous permettant de visionner ledit contenu sur ledit Pass Eurosport (sauf indication contraire de la tierce partie auprès de laquelle vous avez acheté Votre Pass) ne sera pas prolongée. À l’expiration de la période d’accès concernée, le contenu ne sera plus mis à votre disposition (sauf indication contraire de la tierce partie auprès de laquelle vous avez acheté Votre Pass).

Les conditions de ladite tierce partie, outre les présentes Conditions générales d’utilisation, s’appliqueront à votre abonnement ou paiement à ladite tierce partie. En cas d’incompatibilité entre les présentes Conditions générales d’utilisation et les conditions générales de ladite tierce partie, les conditions de ladite tierce prévalent. Par exemple, les dispositions des présentes Conditions générales d’utilisation expliquant la manière dont vous payez et/ou résiliez votre abonnement ou achat ne s’appliqueront pas si vous achetez un Pass Eurosport via une tierce partie.

Veuillez contacter la tierce partie concernée pour obtenir une assistance en cas de problèmes d’accès à Eurosport Player via le site Internet de ladite tierce partie, sur toute appli et/ou via les identifiants que ladite tierce partie vous a communiqués.

3. Accès à Eurosport Player via un Bouquet tiers.

Vous pouvez également accéder à Eurosport Player en souscrivant ou en achetant ledit accès via l’un de nos partenaires commerciaux qui vous offre un bouquet comprenant l’accès à Eurosport Player (« Bouquet tiers »). Le partenaire commercial concerné vous communiquera les informations relatives aux modalités d’accès à Eurosport Player au moment de votre abonnement ou achat d’un Bouquet tiers.

Vous devrez fournir audit partenaire commercial un mode de paiement actualisé et valide accepté par ledit partenaire commercial, que vous pourrez mettre à jour le cas échéant (sous réserve des conditions de paiement dudit partenaire commercial).

Un Bouquet tiers se renouvellera automatiquement, sauf si vous en empêchez le renouvellement automatique avant votre date de facturation. Dans ces circonstances, vous autorisez ledit partenaire commercial à facturer vos prochains frais d’abonnement sur le mode de paiement accepté par ledit partenaire commercial. Ledit partenaire commercial se doit de vous communiquer les informations relatives à tout remboursement que vous êtes susceptible de percevoir dans ce cas d’un Bouquet tiers souscrit ou acheté via l’un de nos partenaires commerciaux.

Si vous cessez, suspendez ou relancez tout Contenu Eurosport dans un Bouquet tiers, la période d’accès vous permettant de visionner ledit Contenu Eurosport sur ledit Bouquet tiers ne sera pas prolongée (sauf indication contraire du partenaire commercial auprès duquel vous avez acheté le Bouquet tiers). À l’expiration de la période d’accès concernée, le Contenu Eurosport ne sera plus mis à votre disposition (sauf indication contraire du partenaire commercial auprès duquel vous avez acheté le Bouquet tiers).

Si vous souscrivez ou achetez un Bouquet tiers, alors outre les présentes Conditions générales d’utilisation, les conditions dudit partenaire commercial s’y appliqueront. En cas d’incompatibilité entre les présentes Conditions générales d’utilisation et les conditions d’un partenaire commercial, les conditions dudit partenaire commercial prévalent. Par exemple, concernant le type de contenu auquel vous pouvez avoir accès sur Eurosport Player, le prix de tout Bouquet tiers et sa durée, ainsi que vos droits de résiliation dudit Bouquet tiers (et votre accès à Eurosport Player) seront régis par les conditions du partenaire commercial, y compris tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit suite à toute résiliation.

Veuillez contacter le partenaire commercial concerné pour toute assistance en cas de problèmes d’accès à une partie de votre Bouquet tiers (autre que les problèmes techniques d’accès à Eurosport Player). Vos modalités d’accès au contenu sur Eurosport Player tel que fourni dans tout Bouquet tiers, varieront également le cas échéant et les informations sur les modalités d’accès audit contenu vous seront communiquées au moment de votre abonnement ou de l’achat dudit Bouquet tiers.

Essais gratuits, remises et promotions.

1. Votre abonnement et/ou accès à Eurosport Player peut débuter par un essai gratuit, une remise ou autre offre promotionnelle (« Période promotionnelle »). Les informations sur vos modalités d’accès à toute Période promotionnelle (par exemple, votre bon ou code promotionnel ou autre) vous seront communiquées si ladite Période promotionnelle vous est offerte. La Période promotionnelle aura la durée indiquée lors de l’inscription et vise à permettre aux nouveaux membres et à certains anciens membres d’avoir accès à un Contenu Eurosport qui ne serait normalement disponible qu’en cas d’achat.

2. Vous vous engagez à ne pas profiter plus d’une fois du même type de Période promotionnelle : le non-respect de cet engagement constitue une infraction aux présentes Conditions générales d’utilisation et pourra entraîner la résiliation de votre Pass Eurosport. L’admissibilité à une Période promotionnelle est déterminée par Dplay, à son entière discrétion, et nous nous réservons le droit de limiter la disponibilité et/ou de révoquer toute Période promotionnelle, ainsi que de suspendre votre compte dans le cas où nous déciderions que vous n’êtes pas admissible. Si vous souscrivez actuellement et/ou accédez au service Eurosport Player via une Période promotionnelle et/ou avez récemment souscrit et/ou avez accédé au service Eurosport Player via une Période promotionnelle, vous êtes susceptible de ne pas être admissible à une autre Période promotionnelle. Nous pouvons être amenés à utiliser des informations telles que l’identifiant de l’appareil, le mode de paiement ou une adresse e-mail d’un compte utilisés avec un Pass Eurosport existant ou récent et/ou une Période promotionnelle pour déterminer l’admissibilité. Des restrictions peuvent être applicables en cas de cumul avec d’autres offres.

3. Si votre Période promotionnelle vous permet d’essayer un Pass Eurosport, nous vous facturerons au moyen de votre Mode de paiement à l’expiration de la Période promotionnelle (sauf indication contraire de votre part). Le montant qui vous sera facturé dépendra du type de Pass Eurosport auquel vous aviez accès durant votre Période promotionnelle sauf si vous résiliez Votre Pass avant la fin de la Période promotionnelle. Pour connaître la date à partir de laquelle vous serez facturé et le prix du Pass Eurosport écoulé concerné, visitez notre site Internet, cliquez sur l’icône du personnage ou connectez-vous via la case d’ouverture de session en haut à droite de la page puis cliquez sur l’onglet « Abonnement » à gauche de la page « Compte ».

Facturation.

1. Informations sur les prix . Les informations détaillées sur les prix sont publiées sur notre site Internet. Ces prix s’entendent TTC mais excluent les frais de transaction tiers applicables le cas échéant.

2. Facturation . Le coût total de tout Pass Eurosport acheté directement auprès de nos services sera facturé tel que précisé dans la rubrique « Abonnement » de votre page « Compte » à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône du personnage ou en vous connectant via la case d’ouverture de session à droite de notre site Internet. Le détail du coût de Votre Pass sera indiqué dans le courrier électronique que vous recevrez de notre part lors de l’abonnement ou l’achat. Ce détail indiquera le prix, y compris les taxes et/ou autres frais de transaction qui sont susceptibles de s’appliquer à votre achat (le cas échéant). Dans certains cas, votre date de paiement peut changer, par exemple si votre Mode de paiement n’a pas été accepté ou si votre abonnement payé à Eurosport Player a débuté le 31 du mois et que le mois suivant ne compte que 30 jours. Pour connaître la date de votre prochain paiement, cliquez sur la rubrique « Abonnement » sur votre page « Compte », à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône du personnage en vous connectant via la case d’ouverture de session à droite de notre site Internet.

3. Mode de paiement . Vous pouvez changer votre Mode de paiement en cliquant sur le lien « Mise à jour des informations relatives au paiement » dans la rubrique « Abonnement » de votre page « Compte », à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône du personnage ou en vous connectant via la case d’ouverture de session à droite de notre site Internet. Si un paiement est refusé pour cause d’expiration, d’insuffisance de fonds ou autre, et que vous ne changez pas votre Mode de paiement ou résiliez votre compte, nous pouvons être amenés à suspendre votre accès au service Eurosport Player jusqu’à ce que nous obtenions un Mode de paiement valide. Lorsque vous mettez à jour votre Mode de paiement, vous nous autorisez à poursuivre la facturation du Mode de paiement mis à jour, et vous demeurez redevable des montants non perçus. Cela peut entraîner une modification de vos dates de facturation. Pour certains Modes de paiement, l’émetteur de votre Mode de paiement peut vous facturer certains frais, comme par exemple les frais d’une opération étrangère ou autres frais liés au traitement de votre Mode de paiement. Les impositions fiscales locales peuvent varier en fonction du Mode de paiement utilisé. Consultez votre prestataire de service du Mode de paiement pour de plus amples informations.

4. Traitement du paiement . Nous faisons appel à d’autres sociétés (y compris d’autres sociétés du même groupe que Dplay), agents ou entrepreneurs (« Responsables du traitement des paiements ») pour traiter les transactions réalisées par carte de crédit ou autres modes de paiement. Lors de votre inscription chez nous, vous devrez communiquer certaines informations qui permettront à nos Responsables du traitement des paiements de recouvrer les paiements en notre nom et vous autorisez lesdits Responsables du traitement des paiements à recouvrer les paiements en notre nom. En cas d’échec du paiement, les Responsables du traitement des paiements concernés tenteront de d’obtenir le paiement une nouvelle fois. Si ces derniers ne parviennent pas à traiter un paiement, votre utilisation/accès à la partie du service visée par l’échec de paiement sera suspendu(e). Les informations que vous communiquez lors de la phase d’inscription seront stockées sur votre compte au sein de nos services, y compris les informations sur votre Mode de paiement et ce Mode de paiement sera débité à chaque fois que vous achetez un nouveau Pass Eurosport, sauf si vous changez votre Mode de paiement (voir la clause « Mode de paiement » ci-dessus pour ce faire). Si vous souscrivez Eurosport Player via une offre d’essai gratuit, votre banque peut autoriser le paiement mais nous ne procèderons à aucun prélèvement. Sachez toutefois que cela peut avoir une incidence sur votre solde ou limite de crédit disponible.

5. Modifications de prix . Nous pouvons être amenés à modifier les conditions de vos Pass Eurosport et toute autre partie de notre service (y compris, le prix d’un ou de plusieurs de nos Pass Eurosport et/ou autre type d’abonnement) le cas échéant. Nous pouvons augmenter nos prix : si notre coût de fourniture du service augmente (par exemple lorsque nous devons payer davantage de tierces parties pour leur contenu) ; en cas d’offre de nouveaux programmes, contenus et services ; en cas de changement d’organisation de notre service ; en cas d’investissement pour améliorer notre support clients ; et/ou en cas d’augmentation des autres frais liés à l’exploitation du service.

De plus, nous fournissons nos services de façon continue et nous ne sommes pas en mesure d’anticiper les éventuelles modifications à venir. Ce qui signifie que nous pouvons être amenés à augmenter nos prix pour des motifs autres que ceux susmentionnés.

Nous vous informerons au minimum 30 jours au préalable de toute augmentation de prix afin de vous permettre de résilier votre abonnement préalablement à l’entrée en vigueur de ladite augmentation.