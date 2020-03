INFORMATIONS CONCERNANT MES DONNÉES

Nous sommes Dplay Entertainment Limited, société enregistrée en Angleterre sous le numéro d’immatriculation 09615785, dont le siège social est sis Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Royaume-Uni, et nous sommes le responsable du traitement des informations à caractère personnel que nous collectons auprès de vous. Nous proposons divers services gratuits et payants, tels qu’Eurosport et Eurosport Player (ensemble, les « Services »).

Nous prenons la question de la confidentialité très au sérieux et souhaitons être aussi transparents que possible sur la manière dont nous traitons vos informations à caractère personnel. En cliquant sur le lien « Accéder à mes données » dans la section « Données à caractère personnel » de votre « Compte », vous pouvez facilement accéder à certaines informations à caractère personnel que nous traitons à votre sujet. Dans ce petit guide, nous expliquons brièvement comment nous utilisons ces informations à caractère personnel.

Certaines informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet sont susceptibles de ne pas être accessibles via le lien « Accéder à mes données » ; p. ex., vos interactions avec notre équipe du service client. Si vous souhaitez accéder à toute autre information à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, veuillez contacter notre Bureau de la confidentialité à l’adresse suivante : DPO@discovery.com , ou contactez notre équipe du service client en cliquant sur les liens « Nous contacter » ou « Chat en direct » dans la zone « Aide » du site.

De plus amples renseignements sur les informations à caractère personnel que nous traitons à votre sujet, et sur la façon dont nous les utilisons, sont disponibles dans notre Politique de confidentialité. Veuillez noter que toutes les définitions utilisées ici se réfèrent à des termes définis dans notre Politique de confidentialité accessible via le lien suivant.

Vos informations à caractère personnel et comment nous les utilisons

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les catégories d’informations à caractère personnel que nous vous fournissons lorsque vous cliquez sur le lien « Accéder à mes données » et expliquons brièvement la façon dont nous les utilisons. D’une manière générale, nous utilisons vos informations à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour honorer un contrat que nous avons conclu avec vous, lorsque cela est requis dans le cadre de nos intérêts légitimes ou pour nous conformer à nos obligations légales, ou lorsque cela est permis parce que vous avez donné votre consentement.

Catégorie d’informations à caractère personnel Comment nous utilisons ces informations à caractère personnel Nom complet et adresse électronique - Pour créer et gérer votre compte.

- Exigences relatives à l’administration des services et des comptes, p. ex., lorsque nous devons vous contacter pour des raisons liées aux Services. - Pour détecter et prévenir la fraude. - Pour veiller à ce que vous et d’autres personnes voyiez un contenu pertinent lorsque vous utilisez des plateformes de réseaux sociaux (nous l’expliquons plus en détail ci-dessous et dans notre Politique de confidentialité). - Pour vous envoyer des documents marketing, lorsque nous sommes autorisés à le faire. Vos préférences en matière de marketing - Pour veiller à ce que nous vous envoyions uniquement des documents marketing lorsque nous sommes autorisés à le faire. Pays/territoire - Pour vous montrer le contenu disponible dans votre pays et pour veiller à ce que vous ayez accès à ce contenu lorsque vous voyagez (si nous sommes tenus de le faire). ID utilisateur - Pour comprendre comment vous accédez à nos Services et aux appareils que vous utilisez pour accéder à nos Services. Détails concernant votre abonnement - Pour gérer votre compte et administrer les Services. - Pour comprendre comment vous utilisez les Services (p. ex., lorsque vous vous êtes connecté pour la dernière fois à votre Compte), afin de pouvoir continuer à optimiser et améliorer nos Services. Détails du paiement - Pour administrer les Services et traiter votre paiement. - Pour détecter et prévenir la fraude.

Nous traitons également vos informations à caractère personnel pour des raisons juridiques, indiquées dans notre Politique de confidentialité.

Nous ne traitons pas vos informations à caractère personnel à des fins de prise de décision automatisée ou de profilage du type visé à l’article 22(1) et à l’article 22(4) du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Comment nous partageons vos informations à caractère personnel et avec qui nous les partageons

Nous partageons vos informations à caractère personnel dans les circonstances suivantes :

Prestataires de service tiers : Lorsque nous partageons des informations à caractère personnel avec des sociétés de services tiers pour faciliter ou fournir certains services en notre nom ; notamment les entreprises d’infrastructures informatiques et les prestataires de services de paiement.

Sociétés du groupe : Nous sommes susceptibles de fournir vos informations à caractère personnel à nos succursales ou sociétés affiliées aux fins du traitement des informations à caractère personnel en notre nom pour vous fournir les Services.

Conformité à la législation et aux processus légaux : Lorsque nous répondons aux ordonnances judiciaires, ou aux processus légaux, ou pour établir ou exercer nos droits légaux ou défendre toute action en justice. Lorsque nous estimons, à notre entière discrétion, qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter sur, de prévenir ou de prendre des mesures contre des activités illégales, une suspicion de fraude, des situations impliquant des menaces potentielles pour la sécurité physique de toute personne, des violations de nos Conditions d’utilisation ou dans toute autre mesure prévue par la loi.

Fusion ou acquisition : Lorsque nous devons transférer des informations vous concernant si nous faisons l’objet d’une acquisition par ou d’une fusion avec une autre société.

Plateformes de réseaux sociaux : Nous partageons certaines informations à caractère personnel avec des plateformes de réseaux sociaux ; p. ex., lorsque nous utilisons des outils de mesure d’audience pour fournir des publicités pertinentes, et lorsque nous intégrons des fonctionnalités dans nos Services qui vous permettent de partager facilement notre contenu sur ces plateformes.

Transferts internationaux

Lorsque nous transférons des informations à caractère personnel en dehors du Royaume-Uni ou de l’Espace économique européen (EEE), nous nous engagerons à, soit :

inclure les clauses contractuelles types de protection des données approuvées par la Commission européenne pour le transfert des informations à caractère personnel hors de l’EEE dans nos contrats avec ces tiers (il s’agit des clauses approuvées en vertu de l’article 46(2) du RGPD) ;

(le cas échéant et lorsque le destinataire est basé aux États-Unis), veiller à ce que le destinataire adhère au bouclier de protection des données qui l’oblige à fournir une protection similaire aux informations à caractère personnel partagées entre l’Europe et les États-Unis ; ou

veiller à ce que le pays dans lequel vos informations à caractère personnel seront traitées ait été jugé « adéquat » par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du RGPD.

Conservation des Données

Nous conserverons vos informations à caractère personnel aussi longtemps que nous devrons les utiliser pour les raisons énoncées dans le présent document et dans notre Politique de confidentialité. Nous supprimerons les informations à caractère personnel relatives à un abonnement payant cinq (5) ans après la fin de votre abonnement si vous n’avez pas de droit direct et valable à nos Services et que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte pendant cinq (5) ans, sauf si nous avons besoin de conserver des informations à caractère personnel pour nous conformer à nos obligations légales, résoudre des litiges ou faire appliquer nos contrats.

Vos droits

Vous disposez de certains droits concernant vos informations à caractère personnel : vous disposez du droit d’accès, du droit de rectification, du droit à l’effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données et du droit d’opposition. Ces droits ne s’appliquent pas en toutes circonstances ; si vous faites valoir l’un de vos droits et que nous estimons qu’il ne s’applique pas ou qu’il fait l’objet d’une exception, nous vous l’indiquerons dans notre réponse à votre demande.

Au sein de l’EEE, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès des autorités de protection des données locales si vous estimez que nous ne nous sommes pas conformés au droit applicable à la protection des données. L’autorité locale diffère selon votre pays. Pour plus de détails sur vos droits et pour obtenir la liste des autorités de protection des données, consultez notre Politique de confidentialité.